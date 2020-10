Luiza Ambiel é a sexta eliminada em Roça recorde de quase 800 milhões de votos

View this post on Instagram

Luiza Ambiel, foi a peoa mais intensa da @afazendarecord , ela foi verdadeira, foi ela mesmo do começo ao fim. Acertou, errou, fez fofoca, falou de mais? Sim, todos fizeram também, é impossível não conversar sobre o que está acontecendo na casa, mas estar confinado num reality realmente é um desafio muito grande. Ali no jogo, todas as pessoas estão a flor da pele, e todos tem seus sentimentos muito intensos, e isso gera amizades, laços e infelizmente também muitas desavenças… Mas não acabou, é um aprendizado muito grande pra toda a vida. O sonho apenas começou. Obrigado Luiza Ambiel, que seus acertos sejam lembrados, e que você aprenda com os seus erros. Agradeço aqui a todos os nossos Fã Clubes do instagram, nossos grupos do Whatsapp Luizers, Banheirinhas, Tamanco, Gatíssimas e em especial Naticos (Gabriel) e Fretzer_ (Pedro) que foram nossos guerreiros do Twitter. Agradeço aqui a todos os amigos que nos deram muita força. Obrigado @aluiza.scarton por ser minha parceira nessa jornada linda! Um beijo a todos vocês <3