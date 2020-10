Motociclista de 49 anos morre após colidir com caminhão na estrada do Amapá

Um grave acidente de trânsito aconteceu na noite de sexta-feira (23) na estrada do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco. O motociclista Ivanildo Conceição de Oliveira morreu depois de colidir de frente com um caminhão.

Segundo fontes, a vítima, que trafegava no sentido bairro-centro, invadiu a contramão e se chocou contra o veículo. No entanto, a versão só será confirmada após o resultado da perícia.

PUBLICIDADE

Os agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se dirigiram ao local, mas constataram que o motociclista teve morte instantânea. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e deve ser liberado na manhã de sábado (24).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários