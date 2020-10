No AC, homem vai ao bar com bebida de fora, pede copo com gelo e revolta clientes

Proprietário do Stand By criticou a atitude nas redes sociais e recebeu apoio de frequentadores

Um homem chegou ao bar com várias cervejas na mochila adquiridas em outro estabelecimento e ainda teve a audácia de pedir ao garçom copo com gelo. O caso aconteceu no Stand By, localizado nas proximidades do Imperador Galvez, em Rio Branco, e revoltou frequentadores do espaço.

Segundo informações, ele teria sentado em uma das mesas do local e passou a ingerir a cerveja como se tivesse comprado no estabelecimento.

O assunto foi um dos mais comentados pelos jovens acreanos no Twitter neste domingo (25) e ganhou pronunciamento até mesmo do proprietário do espaço.

“Tem coisas q acontecem aqui em Rio Branco q me deixa muito triste. A cidade já ñ tem nada, você tenta fazer um barzinho legal pra galera se divertir e tal. E tem gente q ñ valoriza, vem pro bar e traz cerveja. Ñ apoia o espaço que acabou de voltar de uma crise por conta do COVID”, desabafou.

“Quando o bar fechar por conta desse povo SEM NOÇÃO, vão sentir falta por não ter mais uma opção na cidade. Temos que melhorar muito como sociedade”, continuou.

A postagem do empresário recebeu o apoio de diversos clientes, que se solidarizaram com o acontecido. “Tenham pelo menos o mínimo de bom senso e não usufruam de nada do bar enquanto não estiverem consumindo lá: cadeiras, copo, gelo e ambiente em si inclusive o banheiro. A falta de educação de vocês mata o bom empreendedorismo da nossa cidade”, disse um frequentador.

Foto: Clientes Consumers

