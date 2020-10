Nude do rapper americano Tyga viraliza no Twitter: “Arrombou as estruturas”; veja

Clique explícito postado na plataforma OnlyFans vazou e virou um dos assuntos mais comentados do Twitter no último sábado

No último sábado (3), o rapper Tyga foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. O motivo? O tamanho de seu pênis.

Desde o fim de setembro, o americano abriu uma conta no ‘OnlyFans’, plataforma em que as pessoas cobram para publicar conteúdo adulto. Desde então o artista vem postando fotos, mas hoje foi a primeira vez em que publicou uma imagem explícita de si mesmo.

PUBLICIDADE

O nude do Tyga… arrombou as estruturas pic.twitter.com/zfFobpYj8x — Yan (@yanbossi) October 3, 2020

Tyga aparece deitado na cama e segurando o pênis ereto. A imagem era exclusiva do site fechado até vazar nas redes sociais – onde chocou as pessoas pelo tamanho do órgão.

Alguns internautas incluíram até Kylie Jenner, caçula do clã Kardashian e ex-namorada do rapper, na zueira. “Será que Kylie Jenner era feliz com ele?”, brincou um usuário.

Eu entrei na tag Tyga e vi uma barra de chocolate de 2 toneladas, será que a Kylie Jenner era feliz com ele? pic.twitter.com/QkSo9qf9NB — anôminonimo (@prettyman6181) October 3, 2020

eu assim depois de abrir a tag Tyga pic.twitter.com/zDMcfd7Vln — cαrσℓ⁷ ʙᴇ (@cajmgguk) October 3, 2020

Pra quem não viu o pinto do Tyga e tipo assim: pic.twitter.com/Tpz5rAjB5E — Novinho (@tedd2003) October 3, 2020

A Kylie depois de fazer sexo com o tyga #Tyga pic.twitter.com/ao8bhs7emA — posto umas besteiras (@bruwjj) October 3, 2020

dps dessa foto do tyga to exatamente assim kkkkkkk pic.twitter.com/95d561iIL7 — arthur '-' #TeamIceLoger (@arthur76328602) October 3, 2020

A cara da Anitta diz tudo… saindo com o Tyga pic.twitter.com/xjvfyGCVDp — hed (@hedenylsonj) October 4, 2020

Senhor amado kkjkk o 🐥 do Tyga pic.twitter.com/gdR2pCD2xk — Larriss (@_Rlaris) October 3, 2020

Assim que entrou para o ‘OnlyFans’, Tyga cobrava US$14,95 pela assinatura mensal. Hoje, o valor subiu para US$20, o que equivale a cerca de R$113. A foto viralizou em diversos perfis do Twitter. Se você for maior de 18 anos e quiser ver a imagem, clique no link abaixo por sua conta e risco:

www.twitter.com/PeladosFamosos/status/1312490654354694144

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários