Wolf Maya diz que Record deveria dar um programa para Jojo Todynho

Em live com a atriz Maria Zilda Bethlem, o ator e diretor Wolf Maya, 67, contou que está adorando ver Jojo Todynho em A Fazenda 12 e que a Record deveria dar um programa para ela.

“Se eu estivesse lá [na Record], pegava a Jojo Todynho e dava um programa à tarde […] Ela falando sobre tudo, sobre música, sobre comida, sobre sexo…Ela é espontânea, como era a Eloísa Mafalda [1924-2018], como era a Elke Maravilha [1945-2016], como era a Dercy [1907-2008]. São essas pessoas que são ego puro, não são personagens”, disse ele.

Em 2018, em entrevista ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan, a funkeira afirmou que se achava a “Dercy Gonçalves de uma nova era”.

PUBLICIDADE

Maya falou sobre Jojo quando foi responder a pergunta de um internauta sobre como a TV pode competir com as redes sociais e o YouTube. “A TV tem a audiência dela, tem uma audiência diversificada. Eu, por exemplo, sabe o que eu estou vendo? A Jojo Todynho. Estou adorando.”

Como a atriz mostrou desconhecimento sobre a funkeira, o diretor explicou: “Ela é uma gordinha que faz um reality de quinta, mas ela é tão divertida, porque todo o mundo no reality é igual, mas ela é diferente. Então, o que a gente quer na comunicação? Alguém que passe uma coisa diferente, que me excite, que me estimule”, afirmou.

Mas Maya acrescentou que é preciso ter paciência para ver A Fazenda, porque “tem muita coisa chata”. “Mas quando a Jojo Todynho aparece me gritam: ‘Ela apareceu.’ Ai eu vou lá ver.”

Segundo o diretor, a funkeira fala “loucuras” como ele e a atriz. Na conversa, Maya disse não saber ao certo se A Fazenda passava na Record ou no SBT. Depois de ser avisado por uma vizinha que é na Record, ele afirmou que daria “o conselho de graça” para a emissora.

“Eu gosto da Record, eles estão querendo acertar há anos, sempre, e tem boa intenção. Pega a Jojo Todynho, faz um programa da tarde, que a classe C e D vai arrebentar”, afirmou.

O diretor que trabalhou por mais 35 anos na Globo e deixou a emissora em 2016, disse também que está vivendo o seu terceiro ato, e concentrado agora em escrever roteiros.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários