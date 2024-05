Homem é agredido a golpes de ripa pelo ex-marido de sua prima após bebedeira entre amigos

Ryan Vitor Feitosa dos Santos, de 22 anos, foi vítima de agressão física a golpes de ripa na noite desta sexta-feira (10), durante uma bebedeira em via pública na Rua União, na Sapolândia, no bairro Hélio Mello, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Ryan estava participando de uma bebedeira entre família e amigos na rua, quando começou a discutir com o ex-marido de sua prima. Irritado, o agressor tomou posse de um ripa e desferiu vários golpes que atingiu a cabeça de Ryan, e ocasionou um corte profundo no braço direito com uma possível fratura. Após a ação, o autor da agressão fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Ryan ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, fez patrulhamento na região em busca de prender o agressor, mas ele não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.