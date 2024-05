‘Caveira’ Coutinho é o convidado desta semana do podcast Fala Operacional; ASSISTA

Junte-se a nós no 17º episódio deste incrível podcast, onde você será impactado por histórias emocionantes de nossos valentes operadores de Segurança Pública. De forma leve e descontraída, nesta quinta-feira, nos estúdios da Sans Filmes, o sargento da Polícia Militar, Ezemir Coutinho, compartilhou com os apresentadores Kiuly Daniel e Duda Vasconcelos sua trajetória profissional e pessoal.

De família humilde, Coutinho era morador no bairro Cristo Libertador em Sena Madureira e chegou a trabalhar como abastecedor de prateleira em um pequeno comércio em sua cidade. Em 2008, deu início à sua carreira nas forças de segurança como agente penitenciário, antes de se juntar à Polícia Militar do Acre. Determinado a superar seus próprios limites, ele se especializou rapidamente no curso de Ações Táticas Especiais do Bope-AC. Seu desejo de contribuir de maneira mais efetiva na profissão o levou a ser aprovado no exigente Curso de Operações Especiais do Rio de Janeiro, um feito notável entre as forças de segurança do país, recebendo o título de “caveira 26”.

Durante o episódio, Coutinho compartilhou diversas experiências marcantes de sua carreira, destacando suas operações em favelas no Rio de Janeiro e sua preparação para o curso de Sniper Policial no Bope-RO.

Hoje, como instrutor de sua instituição, Coutinho desempenha um papel fundamental na formação das novas turmas que ingressam nas fileiras da Polícia Militar. Além disso, ele é instrutor particular de vários cursos na área operacional, usando o perfil @coutinhotatics para divulgar seu cronograma.

É sempre enriquecedor ouvir as lições de vida de pessoas que trilharam um caminho de sucesso, e Sargento Coutinho, sem dúvida, tem muito a compartilhar. Sua história e seu compromisso com o trabalho certamente motivará e inspirará muitos que acompanham o podcast.

Continue sintonizado no Fala Operacional para mais episódios incríveis com convidados inspiradores!

Siga nossas redes sociais e INSCREVA-SE no nosso canal do YouTube.

YouTube | Instagram | TikTok | Spotify