A Fazenda 12: Acreana Raissa Barbosa é eliminada com 25,58% dos votos

A Fazenda 12 chegou ao fim para Raissa Barbosa! A peoa foi eliminada da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (26), com 25,58% dos votos.

A modelo perdeu a disputa contra Lidi Lisboa e Mariano pela preferência do público em uma votação realizada no R7.com.

PUBLICIDADE

Na décima primeira formação de ‘Roça’, a fazendeira Jojo Todynho indicou Lidi. Com mudanças inéditas, duas votações formaram a eliminação: uma entre a sede e a outra entre a baia.

Mariano e Stéfani Bays foram os participantes mais votados da sede e a fazendeira precisou desempatar. Jojo optou pelo cantor para ocupar o banquinho. Com três votos, Raissa foi a escolhida pela baia.

Com o ‘Poder da Chama Vermelha’, Lipe Ribeiro deu início ao ‘Resta Um’. A dinâmica desfavoreceu Mateus Carrieri, que completou o time de roceiros. O ator vetou Lidi da ‘Prova do Fazendeiro’, mas, com o ‘Poder da Chama Verde’ em mãos, a atriz trocou o roceiro vetado, no caso ela mesma, por Mariano.

A disputa pelo desejado chapéu testou as habilidades de basquete de Lidi, Mateus e Raissa. Após perder algumas provas, Carrieri finalmente sentiu o gosto da vitória e se livrou de uma possível eliminação.

Trajetória

No reality, Raissa mostrou que é intensa. A ex-vice Miss Bumum teve atritos com diversos peões da sede e protagonizou três dos momentos mais tensos do reality. Creme hidratante, água e até as camas dos quartos foram objetos utilizados nas brigas.

Entretanto, a acreana também mostrou seu lado meigo e, apesar dos desentendimentos, fez amizades com Stéfani, Jojo e MC Mirella. Ao lado de Lucas Selfie, Raissa fez um dos casais mais “ioiô” da história de ‘A Fazenda 12’!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários