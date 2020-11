As cachoeiras do Parque Nacional da Serra do Divisor

Considerado um dos santuários da Amazônia, o Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre, tem uma geografia única. A região é um divisor de águas das bacias hidrográficas do Médio Vale do rio Ucayali (Peru) e do Alto Vale do rio Juruá e conta com diversas cachoeiras que atraem a atenção de turistas de várias partes do Brasil.

Além disso, possui uma biodiversidade rica, com espécies que só são encontradas no território. A foto é do Marcos Vicentti.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários