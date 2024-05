Globo se arrepende de documentário após Davi causar prejuízo: “Primeiro e último”

Ao que tudo indica, a Globo está bem arrependida de ter feito um documentário para o vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito. Segundo a página Reality VIP, a emissora estaria insatisfeita com a baixa repercussão que a série documental gerou e pretende nunca mais fazer uma produção do tipo para qualquer ganhador do BBB.

“Devido ao alto investimento e à baixa procura, esse foi o primeiro e último ano que o documentário foi necessariamente do campeão. A sensação é de derrota e de que um documentário da Isabelle renderia muito mais”, informou o portal que fica localizado no X, o antigo Twitter.

https://x.com/RealitysVip/status/1791138590149202381?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1791138590149202381%7Ctwgr%5E846d644bfb3bf9e309d0b0879c8c370befaea7f8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcontigo.uol.com.br%2Fnoticias%2Ftv%2Fglobo-se-arrepende-de-documentario-apos-davi-causar-prejuizo-primeiro-e-ultimo.phtml

Nos comentários, muitos duvidaram da informação pois, de fato, o documentário Davi, um menino comum da Bahia chegou a ficar em primeiro lugar no Globoplay. “Um cara que fez todo programa da Globo em que participou bater recorde de audiência ter baixa procura do doc? Essa conta aí não fecha, hein?”, “Vocês são uma piada. O documentário ficou em primeiro nos mais assistidos semana toda. Ai, esses haters não cansam”, disseram alguns.

CRITICADO

Parece que Cariúcha, do Fofocalizando (SBT), não vai passar pano para o vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito. Nesta quarta-feira (15), a ex-A Fazenda opinou sobre a forma reativa que o ex-BBB está agindo ao receber críticas por suas atividades no Rio Grande do Sul. O rapaz vem sendo acusado de estar caçando fama em meio à catástrofe e vem se revoltando com os julgamentos.

Ao vivo, a inimiga de Jojo Todynho reprovou as atitudes do recém-ricaço: “Ele ta muito reativo. Nem tudo é racismo, Davi. As vezes o racismo tá na sua cabecinha […] Muitas das vezes o Brasil me cancelou e não era racismo. Você tá muito reativo, muito afrontoso, muito explosivo. Eu no seu lugar, continuaria ajudando e ficaria calada”, começou ela.