Black Friday 2020: veja seis smart TVs que ficaram mais baratas

Entre os descontos, vale destacar a queda de R$ 859 na versão de 65 polegadas da recém-lançada P715 , da TCL , que começa em R$ 3.499 no momento – e custava R$ 4.358 há um mês. Na lista abaixo, você fica por dentro dos descontos e conhece, em detalhes, seis modelos de smart TVs que estão aparecendo mais baratos no momento.

Opção de entrada da Philco aparece com preço R$ 150 mais baixo — Foto: Divulgação/Philco

O televisor da Philco tem tela de 32 polegadas e resolução HD (1366 x 768 pixels) com 60 Hz. Apesar de rodar um sistema operacional mais simples, ele garante acesso a Netflix, Globoplay, YouTube e até a redes sociais. O televisor oferece, ainda, som de 20 Watts RMS de potência com Dolby e conta com suporte a espelhamento de tela, dispensando a necessidade de um Chromecast.

Nas interfaces, o televisor da Philco vem com uma entrada USB e duas HDMI, além de áudio e vídeo RCA, saída de som coaxial, entrada RF, porta Ethernet e conexão Wi-Fi. Atualmente, segundo o Compare TechTudo, é possível encontrar o modelo de entrada da Philco com preços saindo de R$ 1.099, R$ 150 a menos do que o valor normal.

TV Philco 4K ficou R$ 200 mais em conta — Foto: Divulgação/Philco

Alternativa com tela grande da Philco, o televisor conta com suporte a Netflix e um sistema operacional mais simples que permite espelhar a tela do celular via Midicast. A resolução da TV é 4K, a 60 Hz e tem o recurso PVR para que o usuário grave a programação da TV em pendrives ou HDs externos.

Com som compatível com Dolby, o televisor da Philco possui três portas HDMI, duas USB, entrada RF, vídeo componente, entradas áudio e vídeo RCA, VGA, saída para fones de ouvido, saída de som óptica e conectividade Ethernet e Wi-Fi. Atualmente, encontra-se a smart TV por R$ 2.499 no mercado nacional, valor R$ 200 menor do que o registrado no domingo (22).

TV com tela NanoCell da LG aparece mais barata na semana da Black Friday — Foto: Divulgação/LG

A NANO79 da LG com tela de 50 polegadas conta com um display que usa a tecnologia NanoCell da marca, similar ao QLED da Samsung. Isso significa que a tela usa pontos quânticos para melhorar a qualidade de cor e níveis de contraste em comparação com o LED comum. O televisor é 4K com HDR10, tem tela de 60 Hz e roda webOS com acesso a Google Assistente, Alexa ou Siri com direito ainda a painel de controle para casas conectadas.

Com som de 20 Watts RMS, o televisor da LG soma três portas HDMI, duas USB, além de saída de som óptica e entrada RF. Há ainda conectividade Bluetooth, Wi-Fi e Ethernet no televisor que, no momento, aparece por preços na faixa de R$ 2.499. O valor é R$ 80 mais baixo do que o anotado no domingo (22) pelo Compare TechTudo, e promete ainda mais descontos nesta Black Friday.

P715 da TCL vem com Android TV e ficou R$ 110 mais em conta — Foto: Divulgação/TCL

Lançada recentemente no mercado nacional, a P715 se posiciona como uma Android TV de entrada no mercado brasileiro. O televisor da TCL tem tela 4K de LED com Micro Dimming para um controle mais preciso da iluminação do display e, consequentemente, melhor contraste. O televisor vem com HDR10 e 60 Hz, som Dolby Digital e, rodando Android TV, dá acesso à Play Store e tem compatibilidade com assistentes pessoais Google Assistente da Google e Alexa, da Amazon.

Com as assistentes, é possível interagir com dispositivos conectados da residência compatíveis com as plataformas IoT de Google e Amazon. Nas interfaces, o televisor disponibiliza três entradas HDMI (duas delas 2.0), duas portas USB, além de conectividade por meio de Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth.

No momento, o modelo com tela de 65 polegadas aparece partindo de R$ 3.499 no mercado nacional, representando um desconto de R$ 110 frente ao preço do domingo (22) identificado pelo Compare TechTudo. Já em relação ao valor levantado há um mês, a diferença é de R$ 859.

Televisor da Samsung está R$ 150 mais barato, segundo o Compare TechTudo — Foto: Divulgação/Samsung

O modelo da Samsung da linha TU7020 tem tela de LED com resolução 4K e atualização nativa de 60 Hz. O televisor é compatível com HDR10+ para imagens com maior qualidade, roda sistema Tizen e conta com processador Crystal UHD que, segundo a Samsung, se destaca no processo de reproduzir material de resolução mais baixa em qualidade 4K.

O sistema de som do televisor tem 20 Watts RMS de potência e reproduz áudio com Dolby Digital Plus, além de permitir compartilhamento por meio de Bluetooth. Nas demais interfaces, o usuário encontra apenas duas HDMI, uma USB, saída de som óptica, entrada RF e Wi-Fi (nada de porta Ethernet, portanto). No momento, o Compare TechTudo mostra a TU7020 da Samsung começando em R$ 3.514, R$ 50 a menos que no começo da semana.

6. Samsung The Frame (55 polegadas) – a partir de R$ 4.899

The Frame vem cheia de tecnologia e com design caprichado — Foto: Divulgação/Samsung

A The Frame é uma smart TV da Samsung que aposta mais no design. O televisor permite exibir obras de arte quando não está em uso, funcionando como um item de decoração no interior da residência. É possível acessar uma loja própria da Samsung para ter acesso a novas obras de arte e até investir num suporte dedicado, que lembra aqueles usados por artistas em pinturas. Além disso, é possível, ainda, usar molduras diferentes para realçar a ideia de obra de arte do televisor.

De resto, o modelo vem com tecnologia de tela QLED com resolução 4K e 120 Hz, tem HDR e sistema de som de 2.2 canais com Dolby Digital Plus e DTS. Nas interfaces, há quatro entradas HDMI, três USB, entrada de vídeo componente, áudio e vídeo composto, saída de som óptica, entrada RF, Ethernet, Bluetooth e Wi-Fi. A TV da Samsung pode ser encontrada saindo por R$ 4.899, desconto de R$ 325 diante o valor de sábado (21), segundo o Compare TechTudo.