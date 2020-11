Bosque, Belo Jardim e Calafate são os bairros com mais casos de covid-19 na Capital

De acordo com o 27º Boletim Epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rio Branco, através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), do Departamento de Vigilância Epidemiológica, 11.750 pessoas tiveram diagnóstico confirmado para Covid-19 e destes, 2.368 (20%) estão na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, 665 (20%) na faixa etária de 70 anos e mais e a maior incidência está na faixa etária de 20 a 49, 8.160 (70%)casos. Na faixa etária de 10 a 19 anos 396 (3%) casos e 150 (1%) casos na faixa etária de menor de 10 anos.

As mulheres foram mais acometidas, representando 53% (6.219) e os homens 47% (5.531) das infecções pela covid-19. 433 óbitos foram notificados em Rio Branco, com letalidade de 3,7%.

A distribuição dos casos confirmados de COVID-19 nos bairros, por localidade, é a seguinte: Bosque (366 casos), Belo Jardim (340 casos), Calafate (281 casos), Vila Acre (277 casos) e Estação Experimental (261 casos) foram os mais afetados pela doença; seja em número de casos ou mortes.

Os bairros Parque dos Sabiás (46 casos), Canaã (49), Abraão Alab (50), Palheiral (55 casos) e Aviário (60 casos) foram os que registraram o menor índice de casos da doença.

A Prefeitura de Rio Branco disponibiliza o Disk Saúde 68.3227-3165, para informações sobre a Covid-19.

