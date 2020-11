Capes oferta 1.400 vagas para doutorado-sanduíche no exterior

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) está oferecendo através do Programa Doutorado-Sanduíche no Exterior (PDSE) 1.400 vagas para estudantes interessados em participar do processo seletivo para doutorado-sanduíche no exterior. Os alunos matriculados em cursos de doutorado avaliados com nota quatro ou maior na última quadrienal poderão realizar uma parte da sua formação em outro país.

O objetivo do programa é oferecer oportunidades para a atualização de conhecimentos técnicos, científicos, tecnológicos e acadêmicos e ampliar o nível de colaboração e de publicações conjuntas entre a comunidade acadêmica que atua no Brasil e no exterior. Um dos requisitos exigidos pela instituição é a fluência na língua estrangeira da instituição de destino.

Alinhado com o Plano de Internacionalização da Instituição de Ensino Superior, o programa oferecerá bolsas de estágio em pesquisa de doutorado no exterior. Na modalidade, o estudante poderá realizar parte do curso em instituição no exterior, com a obrigação de retornar ao Brasil após a finalização da bolsa, para integralização de créditos e a defesa da tese. A CAPES será responsável pelo apoio financeiro aos bolsistas dos seguintes benefícios: mensalidade, auxílio deslocamento, auxílio instalação e auxílio seguro-saúde.

As instituições têm até o dia 12 de março do próximo ano para fazer a seleção interna dos candidatos e divulgar seus resultados. A inscrição no sistema da CAPES será feita de 15 de março a 1º de abril. Após homologação, emissão das cartas de concessão e todos os trâmites necessários para a implementação das bolsas, as atividades no exterior poderão ser iniciadas entre julho e setembro de 2021.

Veja o edital da seleção

