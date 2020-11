Cirurgiã dentista do Acre grava clipe “A culpa é sua” e bomba na internet

No estúdio, já gravaram artistas como Wesley Safadão, Xandy Avião e Solange Almeida

A cirurgiã dentista e acreana Bruna Roberth, de 25 anos, é o mais novo sucesso da internet desde setembro, quando lançou um clipe no YouTube com a música “A culpa é sua”.

Gravada em Fortaleza, quando a artista menos esperava, a composição do seu professor e do amigo Matheus Rocha e Odilon Figueiredo chamou a atenção do produtor Ivan Soares.

“Não estava nada programado. Fui para uma viagem normal. Lá, quando ele ouviu, disse: “Se você quiser, gravamos amanhã mesmo”. E foi o que aconteceu”, explicou Bruna.

No estúdio, já gravaram artistas como Wesley Safadão, Xandy Avião, Solange Almeida e outros.

“Foi muito satisfatório fazer o que amo: cantar. A gravação foi linda e o clipe ficou espetacular”, finalizou.

A profissional atua em seu próprio consultório, localizado na Galeria Meta. Bruna está no instagram pelo @brunaroberthac.

CONFIRA A O CLIPE:

