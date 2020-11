Covid: Mazinho recebe alta, esposa continua internada, sogra piora e é entubada na UTI

O prefeito do município de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), recebeu alta na manhã deste domingo (22).

O gestor, reeleito no último dia 15, foi infectado pelo novo coronavírus e no inicio da semana foi internado em um hospital particular da cidade. A sua esposa, deputada Meire Serafim, continua em observação médica.

A parlamentar, assim como o esposo, foi reinfectada e apresentou serias complicações nos pulmões. Segundo informações, o quadro clinico da deputada está evoluindo.

Já Maria Zeneide, mãe da parlamentar, não apresentou melhoras e teve que ser levada para a Unidade de Tratamento Intensivo.

Segundo informações neste domingo, dona Maria Zeneide precisou ser intubada, pois apresentou complicações em 90% dos pulmões. Em sua redes sociais a deputada Meire Serafim pediu orações para sua mãe.

