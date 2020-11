Coordenador fala sobre projeto de Bocalom: “Compromisso com as pessoas”

Artur agradeceu a todos os partidos políticos que compõem a chapa do candidato

“Nossa campanha sempre foi de respeito às diferenças, pacífica e baseada em propostas. Conseguimos durante todo tempo manter uma relação harmoniosa por que o Bocalom tem compromisso e respeito por pessoas”. As palavras são de Artur Neto, coordenador-geral da campanha do candidato à prefeitura de Rio Branco as vésperas da eleição, que acontece neste domingo (15).

Artur agradeceu ainda todos os partidos políticos da chapa, a vice Marfisa Galvão (PSD), senadores Mailza Gomes (Progressistas) e Petecão (PSD), deputado Bestene, Juventude Progressista/PSD, vereadores da chapa PP/PSD, militantes, além dos representantes de movimentos sociais, presidentes de bairro e toda a equipe envolvidos na campanha.

“Todo o sucesso desse projeto é de um grupo que sonha com mudança de verdade. Atuamos unidos e organizados, sempre preocupado e estamos confiantes que o trabalho feito possa ser consolidado nas urnas amanhã. Muito obrigado aos nossos vereadores PP/PSD que foram guerreiros. O povo tá confiante no Bocalom e ele vai corresponder às expectativas de quem votar nele, destaca Neto.

Ele finaliza destacando que, eleito, Bocalom fará um mandato harmonioso, voltado aos mais necessitados, de muito diálogo e com a participação da população.

