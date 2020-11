Deputados votam pela retorno de Nicolau Junior ao mandato na Aleac

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) votou favorável à suspensão das medidas cautelares aplicadas pela Justiça ao deputado estadual e presidente da Casa, Nicolau Junior (PP). Ele foi afastado do mandato no final de outubro após investigações sobre desvio de verba pública.

Na sessão extraordinária desta quarta-feira (18), os colegas apreciaram o parecer do deputado Pedro Longo (PV) pedindo o fim de todas as medidas contra Nicolau, entre elas o afastamento do mandato, a proibição de ingressar nas dependências da Aleac e se comunicar com os demais investigados e servidores da Casa.

Dezesseis parlamentares votaram com o relator. Houve apenas uma abstenção, a da deputada Antonia Sales (MDB), e nenhum voto contrário ao parecer.

O afastamento do presidente da Aleac tem previsão de 90 dias.

