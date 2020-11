Em Sena, família faz vaquinha para pagar cirurgia de jovem com pedras na vesícula

Diagnosticada com pedras na vesícula, Clecia teve uma grave crise nos últimos dias e precisou ser internada

A jovem Clecia Lima da Silva, de 37 anos, natural de Sena Madureira, precisa da sua ajuda para fazer uma cirurgia de emergência ainda essa semana.

Diagnosticada com pedras na vesícula, Clecia teve uma grave crise nos últimos dias e precisou ser internada, com fortes dores. O médico que lhe atendeu solicitou o procedimento.

PUBLICIDADE

A família pede ajuda para arrecadar fundos e pagar a cirurgia, que custa, aproximadamente, R$ 6 mil.

Uma vaquinha solidária foi organizada pelos familiares. Os interessados em doar podem fazer transferência bancária ou depósito na conta da Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Mais informações no (68) 99238-4762.

BANCO DO BRASIL:

Agência: 23582/Conta: 114.458-8/Variação: 51.

CAIXA ECONÔMICA:

Agência: 3320/Conta: 5582-4/Variação: 13.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários