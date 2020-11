Empresário apresenta única empresa que presta consultoria a candidatos no Acre

Natural de Tarauacá, empresário e consultor político, o funcionário público Carlos Coelho foi o entrevistado do ContilNet nesta última semana para falar sobre o trabalho da Coelho & Farias – empresa genuinamente acreana que presta consultoria e marketing a candidatos no Acre.

Trabalhando desde as estratégias até o plano de governo dos postulantes aos mais variados cargos no executivo e no legislativo, a empresa é a única do estado a oferecer os serviços.

Carlos atuou de forma profissional em campanhas de políticos renomados do Acre, como o governador Gladson Cameli e o senador Sérgio Petecão.

“Um serviço que exige diagnóstico, organização estratégica e muitos desdobramentos para que o nome do político alcance o maior número possível de pessoas”, explicou.

Ao final da entrevista, o cientista político também avaliou o cenário eleitoral atual e falou sobre o que é necessário para ganhar uma eleição.

Confira a entrevista na íntegra.

