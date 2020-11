Escândalo! Nelson Piquet quebra sigilo e confirma que Ayrton Senna era gay e casamento era de fachada

Nelson Piquet pegou o público de surpresa ao conceder uma entrevista polêmica e entregar supostas intimidades do piloto Ayrton Senna (1960 – 1994).

Em conversa com Júnio Coimbra, em seu canal no youtuber, o rival de Ayrton Senna afirmou que o piloto era gay e que se casou com mulheres apenas para garantir a imagem de hétero e enganar a mídia sobre as suas preferências.

“Ele foi casado e o casamento foi anulado”, revelou o piloto durante a conversa com youtuber. “Na verdade, a história é muito simples, né… A confusão não começou de mim pra ele, começou dele pra mim. Na verdade, foi um jornalista de um jornal do Brasil. Em 87, quando eu ganhei o campeonato, o Senna que dava entrevista todo dia e toda semana… Ele sumiu. E voltou nos testes de outubro até os testes do final de Janeiro no Rio de Janeiro”, disparou Piquet, que ainda tentou explicar o motivo de sua rivalidade com o piloto.

E não parou por aí! Piquet entregou supostos detalhes sobre a intimidade de Ayrton Senna: “Se ele não sumisse, eu não teria espaço na mídia brasileira mesmo ganhando o terceiro campeonato do mundo. E o jornalista perguntou: você concorda com isso? E a única frase que eu falei e que saiu da minha boca foi: ah, vai perguntar pra ele porque ele não gosta de mulher. Foi a única coisa que eu falei! Ele escreveu uma matéria grande, dizendo que eu toquei na sexualidade dele”, prosseguiu o ex piloto.

Casamento anulado

Piquet contou então que na época, foi acusado de difamação e recebeu uma ligação de seu advogado falando sobre um casamento de Ayrton Senna que acabou sendo anulado.

“Eu recebi uma ligação do meu advogado e ele me disse que descobriu uma coisa… O Senna foi casado e o casamento foi anulado. Eu perguntei o que significava isso e ele me explicou que só tem duas maneiras de anular um casamento. Não consumação ou traição pelo mesmo sexo”, afirmou o piloto.

