Flamengo critica árbitro e pede à CBF para tira-lo do jogo com o São Paulo

Nesta quarta-feira (18/11), as equipes voltam a se enfrentar pelas quartas de final da Copa do Brasil

O Flamengo enviou no último sábado (14/11) um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pedindo a troca de arbitragem do jogo com o São Paulo. Nesta quarta-feira (18/11), as equipes voltam a se enfrentar pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A equipe carioca reclama da escalação do time formado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO), o assistente Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Eduardo de Aquino Valadão (GO), árbitro responsável pelo VAR. PUBLICIDADE O documento afirma que os três tiveram uma atuação com muitos erros no jogo entre o Flamengo e o Internacional, pelo Brasileirão, em outubro, e que, por isso, não teriam condições emocionais de trabalhar na próxima partida. Veja o ofício:

