Galeria de imagens: Estas são as fotos de pet mais engraçadas de 2020

Não há como não se divertir com um animal de estimação em casa. Os momentos engraçados de Noodles, a cadela de estimação da fotógrafa Elke Vogelsang, renderam à profissional o prêmio de foto de pet mais engraçada de 2020. Um retrato de Noodles mostrando a língua foi premiado em duas categorias do Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 2020, sendo elas: “foto de cachorro mais engraçada” e a “campeã geral”. A premiação, criada em 2019, incentiva a adoção de animais de rua e destaca o impacto positivo dos pets para a vida de seus tutores.

Com a foto da cadelinha, intitulada “cão de guarda em serviço”, Elke recebeu um prêmio de 3 mil libras (cerca de R$ 21 mil, na cotação atual). A fotógrafa se comprometou a doar parte da premiação para instituições de caridade que ajudam os animais. Além disso, o próprio Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards também doou parte do valor arrecadado com as inscrições para a Blue Cross, uma organização britânica que acolhe animais abandonados.

A história de Elke e Noodles torna o prêmio ainda mais emocionante. Segundo a fotógrafa, a cadela vivia em um abrigo e estava bastante doente antes de ser adotada por ela. Por outro lado, o animal também teve um papel importante na vida da profissional. Noodles ajudou a salvar a vida do companheiro de Elke ao encontrá-lo desmaiado quando o homem teve um aneurisma e levá-la até ele.

Além da foto de Noodles, a premiação também divulgou as imagens do finalistas e dos pets vencedores de outras categorias. A lista inclui cavalos, gatos, cachorros e até um coelho. Confira alguns dos animais selecionados na galeria de imagens:

Vencedor da categoria ‘Pet mais engraçado de 2020’ [Foto: Elke Vogelsang] Vencedor da categoria ‘Foto de gato mais engraçada’ [Foto: Malgorzata Russell] Vencedor da categoria ‘Animais que mais se parecem com seus donos’ [Foto: Hannah Seeger] Estes cavalos, que parecem estar se divertindo bastante, venceram a categoria ‘Foto de cavalo mais engraçada’ [Foto: Magdalena Strakova] Este coelho foi vencedor da categoria ‘Outros animais’ [Foto: Anne Lindner]

A lista de finalistas do Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 2020 conta ainda com 35 outras fotos. Para se divertir com todas as imagens de pets mais engraçadas do ano, basta acessar o site da premiação. [Capa: Elke Vogelsang]

