Kelly Key revela lugar inusitado que tem vontade de fazer sexo; confira

Kelly Key revelou alguns detalhes sobre sua vida íntima durante o programa “Prazer, Feminino” do GNT, comandado por Marcela Mc Gowan e Karol Conka na última quinta-feira (19).

Durante a conversa, a artista falou sobre seu relacionamento com o empresário Mico Freitas, com quem é casada desde 2004, e revelou algumas fantasias sexuais.

“Meu relacionamento tem 20 anos. Então, meu amor, se a gente não fizer coisas diferentes. Se um for o outro o outro for um, a gente vira irmão (…) A gente vai borbulhando de ideias, né. Eu e meu marido, então, a gente fica borbulhando de ideias, testando coisas novas. Brinquedinhos a gente tem, porque a gente compra, porque agora a gente ganha… A gente adora também.” contou a cantora.

Kelly falou ainda sobre um lugar inusitado que tem vontade de fazer sexo. “No elevador eu teria vontade. O problema é alguém abrir do nada. Essa coisa do medo não me deixa tão louca assim não. Eu gosto de estar relaxada, vou ser bem sincera” disse ela.

Sobre ser considerada como fantasia sexual de muitos homens, a cantora e apresentadora desabafou. “Eu já pirei nesta situação, sabe, porque eu nunca me vi como símbolo sexual ou me vi como essa coisa toda que as pessoas falavam, os homens colocavam, sabe, esse peso em cima de mim. Eu nunca me vi desta maneira. E, de uma certa forma, isso me deixava muito reprimida quando eu era mais jovem. Hoje, eu tenho uma outra cabeça e, mesmo assim, é bem esquisito pensar nisso. É gostoso e esquisito ao mesmo tempo. É confuso.”, explicou ela.

