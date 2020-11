Mike Tyson x Roy Jones Jr: saiba onde assistir à luta

Ele soma 50 vitórias, sendo 44 delas por nocaute e foi duas vezes campeão mundial dos pesos-pesados, entre 1986 e 1990 e em 1996. Já o adversário, que leva o apelido de ‘Capitão Gancho’ por causa da potência de seu gancho, tem 66 vitórias, 47 por nocaute.

Mike Tyson divulgou fotos com calção e luva antes do embate. O físico do pugilista de 54 anos impressionou seus fãs – ele perdeu 42 kg em cinco meses e está com 110 kg. Em vídeos nas redes sociais é possível ver o lutador em treinos pesados para não fazer feio hoje a noite.

Tyson ao vivo

Transmissão será apenas no Combate

Horário: 21h30

Transmissão: Canal Combate e Combate Play (Fechada para assinantes)

Narração: Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa e Daniel Fucs.

Tyson na Globo

Emissora carioca exibe luta com atraso

Horário: Por volta da 1h – após o término da luta ao vivo

Transmissão: Rede Globo (Aberta ao público)

Curiosidades e regras

Aqui vão algumas curiosidades e regras dessa luta épica:

Segundo o site BoxingScene, não haverá testes para detectar a presença de substâncias da maconha no corpo dos lutadores.

A exibição na Globo será semelhante ao tempo em que a emissora exibia eventos nacionais do UFC, até 2018.

A luta será disputada em oito rounds de apenas dois minutos cada.

O uso de capacete de proteção também não será obrigatório.

Caso algum deles sofra um corte profundo, a luta será interrompida.

A luta não terá vencedor, já que se trata de um evento de entretenimento.

Não haverá pontuação oficial na luta, de acordo com o diretor executivo da Comissão Atlética do Estado da Califórnia.

O Conselho Mundial de Boxe (WBC) vai oferecer ao vencedor da noite o “Frontline Battle Belt”, um novo cinturão, mas sem valor de título mundial.

*Com informações da Ag. Fight.