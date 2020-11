Mulher esfaqueia namorada após discussão em bebedeira no Montanhês

Fabiana da Silva Manuari Vasquez, de 36 anos, foi esfaqueada no abdômen pela própria namorada, na noite do domingo (29), na Rua Raimundo Melo, no bairro Montanhês, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o casal estava bebendo na própria residência quando começou uma discussão. Irritada, a agressora foi na cozinha, pegou uma faca tipo peixeira e desferiu um golpe que acabou perfurando o abdômen de Fabiana.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou Fabiana ao Pronto Socorro de Rio Branco. O estado de saúde da mulher é estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pela autora do crime, mas ela não foi encontrada até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

