Onde assistir ao vivo a Stuttgart x Bayern de Munique

Neste sábado, mais partidas programadas pela sexta rodada da Bundesliga. Uma delas é Colônia x Bayern de Munique, às 11h30 e o Torcedores.com mostra como fazer para assistir ao jogo AO VIVO.

Para quem quiser assistir a Colônia x Bayern de Munique, a opção e o OneFootball. O site e aplicativo tem os direitos de transmissão do Alemão para a Internet e transmitirá todos os jogos do torneio.

PUBLICIDADE

Na tabela de classificação, o Colônia tem apenas dois pontos e segue sem vencer na competição. Na última rodada a equipe só ficou no 1 a 1 com o Stuttgart e começa a se ver em situação um tanto complicada já neste começo de Bundesliga.

O técnico Markus Gisdol não deve ter Hector para a partida deste sábado, este com problema no pescoço. Kainz é outro desfalque certo enquanto que Modeste é dúvida dos donos da casa para encarar os atuais campeões.

Acostumado a liderar a competição, o Bayern de Munique está na segunda posição, com 12 pontos (um atrás do líder RB Leipzig). No meio de semana, pela Champions, os bávaros suaram para ganhar fora de casa do Lokomotiv Moscou e chegar a sua sétima vitória seguida.

Hansi Flick tem três desfalques certos, o suspenso Tolisso e os lesionados Nianzou e Davies. Por outro lado, Sané e Gnabry retornam e são as armas do Bayern no ataque para tentar terminar a rodada na liderança. O artilheiro Lewandowski pode ser poupado neste jogo e Choupo-Moting jogar como centroavante.

Confira as prováveis escalações de Colônia x Bayern de Munique

Colônia

Timo Horn; Wolf, Barnauw, Czichos e Jannes Horn; Skhiri e Höger; Limnios, Duda e Jacobs; Andersson

Técnico: Markus Gisdol

Bayern de Munique

Neuer; Sarr, Alaba, Boateng e Lucas Hernandez; Kimmich e Goretzka; Gnabry, Thomas Müller e Sané; Lewandowski (Choupo-Moting)

Técnico: Hansi Flick

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários