Roberto Duarte declara apoio a Tião Bocalom no segundo turno: “Nunca apoiei a esquerda”

Em uma live nas redes sociais nesta quarta-feira (17), o presidente da executiva municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e candidato derrotado no primeiro turno das eleições municipais deste ano, Roberto Duarte, declarou que irá apoiar a candidatura majoritária de Tião Bocalom (Progressistas) no segundo turno.

O emedebista argumentou que todos os militantes do MDB então sendo avisados sobre a decisão. “Eu tenho lado, e com isso, vamos apoiar Tião Bocalom. Eu nunca apoiei a esquerda e nunca irei apoiar”, declarou, referindo-se, também, à Socorro Neri.

A candidata do governador Gladson Cameli é quem vai disputar o segundo turno com Bocalom no próximo dia 29.

VEJA A NOTA EMITIDA PELO MDB:

