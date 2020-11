Saúde: Conheça as principais propostas dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco

São setes candidatos disputando a Prefeitura de Rio Branco nestas eleições de 2020, de acordo com registro feito pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Daniel Zen (PT), Jamyl Asfury (PSC), Jarbas Soster (Avante), Minoru Kinpara (PSDB), Roberto Duarte (MDB), Socorro Neri (PSB) e Tião Bocalom (Progressista) estão na luta pela vaga que coloca um dos concorrentes à frente do executivo municipal pelos próximos quatro anos.

O ContilNet separou para você as propostas de cada um deles na área de Saúde. Confira!

O que Daniel Zen propõe?

– Ampliar a cobertura e a qualidade das ações e serviços de Saúde ofertados à população, por meio da Estratégia Saúde da Família, com saúde bucal, priorizando os locais de maior vulnerabilidade social, com destaque para a região do Tancredo Neves, Montanhês e Alto Alegre;

– Garantir atendimento de Saúde com hora marcada nos serviços programados (consulta médica, prénatal, PCCU, vacina, exames, por exemplo) por meio do fortalecimento do acolhimento, da escuta e da clínica ampliada, como efetivação da Política de Humanização na Saúde;

– Ampliar e qualificar o atendimento especializado na atenção básica com expansão dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), equipes do Consultório na Rua (eCR), fortalecendo o modelo de cuidado preconizado pelo Sistema (SUS);

– Intensificar a estruturação das Redes de Atenção à Saúde, que são as redes Cegonha (materno-infantil), Psicossocial (Saúde Mental), Cuidado à Pessoa com Deficiência, Jovens, População Negra, Idosos, e Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas.

– Ampliar o investimento da Prefeitura em Saúde, fazendo melhor uso do recurso disponível e vinculando custo a resultado;

– Intensificar as ações necessárias à adequação plena do município ao novo modelo de financiamento da Atenção Primária, com atenção aos critérios técnicos que condicionam o repasse de recursos à cobertura especializada de serviços (indicadores de desempenho), ação efetiva junto aos usuários (cadastramento) e adesão à programas, de modo a garantir que Rio Branco não perca recursos;

– Intensificar o uso de dados e informações em Saúde, fortalecendo a informatização, o uso de tecnologias e a capacidade de análise e processamento de dados, com maior inteligência aplicada e melhor planejamento das ações;

– Promover forte investimento na qualificação dos gestores da atenção e realizar periodicamente avaliação de desempenho.

– Investir intensamente na integração dos atores estruturantes do Sistema de Saúde, a Tríplice Inclusão (usuários, trabalhadores e gestores), por meio da promoção do diálogo e da participação da comunidade na gestão da Saúde, buscando a criação 154 de vínculos solidários e sentimento de pertencimento de todos na gestão do Sistema e dos serviços;

– Ampliar o financiamento para o Controle Social no SUS.

O que Jamyl Asfury propõe?

– Desenvolver e implantar programas de interatividade através da tecnologia da informação no sistema municipal de saúde, através dos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos em enfermagem, agentes de saúde e pacientes.

– Desenvolver e implantar, através da escola do servidor público municipal, programas educação continuada para os profissionais da saúde em todas as áreas de atuação.

– Aumentar a oferta de atendimentos, consultas, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem nas unidades básicas de saúde, para que o atendimento ocorra com eficiência e eficácia.

– Criar programas que proporcionem a melhoria da qualidade de vida dos idosos, incluindo, atividades físicas e acompanhamentos de diversos profissionais em espaços estratégicos para alcance do maior número de adeptos ao programa direcionado a aumento de saúde do idoso.

– Criar um programa de saúde mental em unidade de referência no município de Rio Branco.

– Promover e fortalecer o programa Saúde Itinerante permanente na zona rural.

– Criar a Unidade Básica de Saúde Animal para atendimento à necessidade de medicina veterinária para a cidade de Rio Branco.

– Criar programa de acolhimento e adoção dos animais.

– Oferecer atendimento à mulher através do conceito de maternidade acolhedora, promovendo: a preparação e Acompanhamento da Mulher desde o momento em que decidiu ser Mãe, Realização dos Exames Prénupciais, Encaminhamento para os Procedimentos de Obstetrícia, Acompanhamento por Médicos Obstetras e Psicólogos em todas as fases da gravidez até o Pós-parto.

– Criação do “auxilio saúde” a todos os profissionais que atuam na educação municipal.

O que Jarbas Soster propõe?

– Ampliar o horário de atendimento em unidades de Saúde do município;

– Valorizar o trabalhador da saúde, com melhores condições de trabalho, visando a prevenção de danos à integridade física e emocional do mesmo;

– Implementar um sistema de triagem eletrônica com a finalidade de direcionar os pacientes para unidades especificas (URAP’S, UBS, UPA’S e PRONTO SOCORRO), além de possibilitar o agendamento em casos leves;

– Realizar parcerias público privada para realização de exames de urgência, de idosos, gestantes, deficientes e outros, atendendo com mais celeridade suas necessidades, e desafogando o sistema de saúde municipal;

– Reorganizar a atuação do NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA – NASF;

– Reformar e construir novas Unidades de Saúde em bairros desatendidos.

– Criar um banco de dados sobre a distribuição de medicamentos de caráter consultivo e informativo, com a finalidade de regularizar o abastecimento, assim garantindo o direito e acesso as farmácias das URAP’S e UBS;

– Criar um Sistema de Ouvidoria Municipal de Saúde, através de número de telefone, endereço de e-mail e portais na internet, para a população realizar sugestões, reclamações e elogios em relação ao serviço de saúde prestado no município;

– Implementar o Programa “Consulta em Casa”, inaugurando em Rio Branco as facilidades da Telemedicina, que permitem o atendimento e análise de resultado de exames via internet para pacientes que tiverem acesso fácil a um computador e consigam se cadastrar e acessar o site do programa, diminuindo o tamanho de filas para consultas simples com os profissionais da saúde;

– Criar o aplicativo “Prontuário Digital Rio Branco”, disponibilizando o histórico completo de atendimento para os pacientes e as datas para acompanhamento de exames e consultas via celular.

O que Minoru Kinpara propõe?

– Ampliar o número de Unidades Básicas de Saúde – UBS e Unidades de Referência em Atendimento Primário – URAP, levando atendimento a todas as regionais da cidade e estruturando a lógica de atuação. Essa discussão além de estudos técnicos envolve a participação e sensibilidade da população, por exemplo, na transformação da Unidade de Saúde da Família, Sebastiana Prado, localizada na Vila Verde na Transacreana em uma URAP, com atendimentos referenciados e especializados no âmbito da atenção básica.

– Implantar o projeto MEU CONSULTÓRIO através da estruturação de Unidades Móveis de Saúde levando profissionais e serviços às regiões de maior vulnerabilidade da cidade, evitando deslocamentos onerosos da população, reduzindo filas, agilizando diagnósticos e tratamento das enfermidades.

– Implementar o projeto TODOS PELA SAÚDE como um atendimento itinerante em formato de mutirão, onde serão disponibilizados uma gama de serviços de saúde (atendimento médico, odontológico, nutricional, fisioterápico, distribuição de medicamentos), educação física e assistência social consolidados em um mesmo dia de atendimento.

– Expansão da Cobertura de Saúde da Família através da ampliação de equipes e estruturação das estratégias de atendimento. Ampliar, uniformizar e sistematizar o portfólio de Serviços da Atenção Primária à Saúde oferecidos através do ESF.

– Fortalecimento e desenvolvimento das equipes de Saúde Bucal por meio da ampliação das equipes, criação de parcerias de redes de atendimento, bem como implantação de estratégias tecnológicas e colaborativas.

– Estruturar e organizar a REDE DE ATENDIMENTO de atenção básica por meio da implantação das estratégias de qualificação e organização.

– Modernização e Fortalecimento da Gestão do Sistema Municipal de Saúde; Parametrização e formalização da carteira de serviços, protocolos e procedimentos operacionais padronizados das Unidades de Saúde.

– Criação e habilitação para todas as unidades de saúde municipais de protocolos padronizados de atendimento para pacientes com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, lúpus sistêmicos, disfunção renal crônica, artrite reumatoide, dentre outras.

– Implementação do Portal NOSSA SAÚDE como ambiente virtual para agendamento de consultas, acesso a resultados de exames (opção presente hoje no site da prefeitura), prontuários eletrônicos, relação de medicamentos disponíveis por unidade de saúde, regulação de vagas e leitos, renovação de documentos e receitas, dentre outras informações e serviços.

– Institucionalizar e ampliar o uso da estratégia de atendimento no formato online TELESAÚDE como instrumento importante no diagnóstico a distância de patologias e orientação para procedimentos e tratamentos. Essa plataforma, permitirá dentre outras ações, fazer o monitoramento a distância de pacientes em grupos de riscos, criação de protocolo de atendimento mensal, dentre outras atividades.

O que Roberto Duarte propõe?

– Integração: melhorar a qualidade do atendimento da prefeitura e dos serviços públicos ofertados. Um exemplo é a implantação do Projeto Saúde na Escola, a partir da articulação de áreas que, na maior parte do tempo, não conversam: Saúde e Educação;

– Modernização e ampliação da infraestrutura, com a construção de novas Unidades de Saúde e a aquisição de equipamentos e aparelhos, incluindo mamógrafos e ultrassom;

– Criação de um terceiro turno nas Unidades Básicas de Saúde;

– Apoio à padronização dos serviços de integralidade horizontal (acolhimento, fluxo atendimento, cadastro, cartão SUS, visitas domiciliares, reuniões, agendamentos, dispensação de medicamentos, etc) e vertical (referências para exames, consultas especializadas e internações);

– Construir 02 Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), nas regiões do Tancredo Neves e Calafate;

– Implantar uma unidade de saúde especializada nos serviços de prevenção, assistência e recuperação da saúde e melhoria das condições de vida das mulheres;

– Implantar o primeiro Centro de Referência para a Saúde do Homem;

– Ampliar as coberturas de Atenção Básica e da Estratégia de Saúde da Família, inclusive nas áreas rurais, garantindo que as famílias sejam efetivamente atendidas, ampliando os serviços ofertados pela Rede de Atenção à Saúde;

– Adquirir dois ônibus-consultório, equipados, e implantar um amplo programa de atenção à saúde nas escolas, com atendimento em odontologia, oftalmologia e fonoaudiologia, bem como psicossocial e de diagnósticos de síndromes, garantindo encaminhamento para os tratamentos adequados;

– Elaborar um plano multisetorial de contingência para emergências em saúde pública, garantindo a ampla mobilização para o imediato enfrentamento às emergências, a exemplo da pandemia do Covid-19, com a alocação de recursos e disponibilização da infraestrutura e equipamentos de saúde, das esferas estadual, municipal e privada.

O que Socorro Neri propõe?

– Fortalecer o funcionamento do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA);

– Fortalecer o Conselho Municipal de Proteção e de Defesa dos Animais no Município de Rio Branco (COMPARB);

– Fortalecer o processo de execução do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com priorização da instalação da Rede de Ecopontos, com foco na ampliação da coleta seletiva;

– Ampliar a produção e uso do composto orgânico produz ido na Unidade de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Rio Branco;

– Elaborar bienalmente o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa como estratégia de monitoramento e fortalecimento das ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas;

– Manter atualizado o Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento e Queimadas Florestais do Município (PPCDQm) e monitorar o avanço das atividades previstas no Plano;

– Ampliar a infraestrutura verde do Município, de forma a integrá-la na infraestrutura convencional, estabelecendo sistemas naturais capazes de prover necessidades urbanas, como captar, conduzir e filtrar água de chuva, originar habitat para a vida animal, criar sombra e refrescar ruas e edificações, reduzir emissões de dióxido de carbono, dentre outros;

– Elaborar o Plano de Arborização Municipal, integrado com ações de produção e segurança alimentar, com ênfase no plantio de árvores amazônicas e frutíferas em locais apropriados;

– Elaborar diagnósticos socioambientais de microbacias do Município, visando sua recuperação integrada e gestão, a partir de inteligência territorial estratégica;

– Implantar políticas para diminuir o uso de plásticos descartáveis, com foco na coleta seletiva e redução do consumo;

O que Tião Bocalom propõe?

– Prioridade na Matriz de Saúde Preventiva: Um passo fundamental para o fortalecimento da política de atenção básica de saúde é a reestruturação das equipes nas Unidades de Saúde da Família com médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos e agentes comunitários de saúde, tendo como meta a cobertura de 100% do território aonde a unidade tá instalada;

– Recomposição do quadro de Trabalhadores da Saúde: Garantir a contratação de servidores aprovados em Concurso público, para recomposição do quadro de trabalhadores da saúde municipal, garantindo assim a recomposição das equipes nas unidades de saúde;

– Pré-Natal a toadas as mulheres: Com apolítica de reestruturação da rede de atenção básica, fortalecendo as Equipes de Saúde da Família – ESF, os Centros de Saúde – CS e as Unidades de Referências para Atenção Primária – URAPs e a Policlínica, vamos trabalhar forte para que o município possa garantir pré-natal, a todas as gestantes, promovendo a saúde da mulher, um parto saldável e a saúde materno infantil;

– Rastreamento do câncer de Mama e do colo de Útero: Aumentar a oferta de PCCU, Exames da mama e consultas ginecológicas;

– Saúde das Crianças: Reestruturar todas as unidades de saúde da família, com as equipes atuando no território, nossa meta é garantir 100% de cobertura vacinal, promovendo proteção a saúde das nossas crianças para que possam crescer saldáveis;

– Terceiro Turno nas URAPs: Criar o terceiro turno nas 05 Unidades de Referência para Atenção Primária (URAP’s), as unidades estão instaladas de forma estratégicas no município de Rio Branco, a abertura do terceiro turno (até 22h), vem atender uma velha reivindicação de pessoas que trabalham durante o dia e só tem possibilidade de buscar atendimento médico a noite;

– Referência para dá Suporte as Equipes de Saúde da Família: Fortalecer as equipes dos 06 Centros de Saúde (CS) e as 05 URAPs, pra continuarem sendo referências no apoio das unidades de saúde da família instaladas no território de domínio aonde estão, com a finalidade de garantir resolutividade no tratamento das diversas patologias de responsabilidade da atenção básica;

– Garantir a Execução da política de Saúde Preventiva: Cabe aos Centros de Saúde e as URAPs, garantir atendimento médico, odontológico, psicológico e de enfermagem. Assegurando os atendimentos de consultas, planejamento familiar, imunização, prénatal, PCCU, curativos. Coletas de material para exames complementares e manter abastecidas as farmácias básicas;

– Responsável pela Execução dos Programas de Saúde: Garantir que o Centros de Saúde e as URAPs, possam dar assistência e acompanhamento aos pacientes dos programas de Hipertensão, Leishmaniose, tuberculose, Diabetes, DST/AIDS, Controle do Tabagismo, Atenção ao Idoso, Saúde do Homem, Saúde da Mulher, Saúde do trabalhador, da Criança e do adolescente, Saúde mental e Hanseníase;

– Saúde na Zona Rural e Ribeirinhos: Garantir uma equipe multiprofissional itinerante pra fazer atendimento médico, odontológico, de enfermagem e dispensa de medicamentos na zona rural e ribeirinhos, até que a prefeitura consiga rearticular os postos de saúde da zona rural.

