Tempo em Chaves no final de novembro

Para o território da cidade de Chaves e das regiões circundantes é caracterizado por um clima de tipo marinho pronunciado. Os Verões são bastante quentes, e os Invernos são muito amenos. A temperatura confortável do ar é observada durante todo o ano, por isso tempo em Chaves agrada aos fãs dos dias ensolarados e quentes.

A precipitação média anual é de cerca de 500 mm. As chuvas frequentes são típicas para Outubro. Em Novembro cai para 60 mm, mas no final do mês a quantidade aumenta gradualmente. No início do Inverno há um aumento até 90 mm, pelo que vale a pena preparar-se para o tempo com antecedência.

Apesar da abundância de chuva, a época mais fria é o período de Janeiro a Março, quando a temperatura do ar é de + 2 graus Celsius. Durante o mês de Novembro, os valores aceitáveis do termómetro são mantidos. A temperatura não desce abaixo de + 5 graus, por isso é inverno tempo não tem medo dos hóspedes e residentes da cidade Chaves.

Inverno tempo Braga

A região está localizada no norte do país. Está situada na zona climática mediterrânica. Este tipo de clima é caracterizado pela manutenção de uma temperatura agradável durante todo o ano. O Verão quente e o Inverno extremamente quente tornam as condições de estadia confortáveis tempo Braga agrada com baixa umidade.

Turistas e viajantes podem ficar surpreendidos com a falta de neve. Isto deve-se não só à alta temperatura do ar, mas também à baixa umidade. Apesar disto, a quantidade de precipitação sob a forma de chuva e orvalho é superior a 1500 mm por ano. Os meses de Novembro e Inverno são considerados como sendo a estação das chuvas, porque durante este período cai um terço da quantidade anual.

A temperatura do ar em Novembro é de cerca de +16 graus Celsius. À noite há um decréscimo de 3-4ºC, pelo que vale a pena tomar coisas quentes. No inverno, durante o dia, o ar é aquecido a +9 graus Celsius. A pressão atmosférica e a baixa umidade têm quase nenhum efeito sobre o ar tempo, para que a viagem a Braga parece tão atraente como a outra época do ano.

