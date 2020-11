Terror diferentão, farofinha natalina, livro gratuito e mais em ‘A Culpa é dos Spolers’

LIVRO GRATUITO

Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, algumas editoras estão disponibilizando títulos que visam incentivar as discussões propostas pela data, mas que, claro, devem ir além deste dia de novembro. Uma delas é a Editora Melhoramentos, que liberou para download (até o dia 21/11) o título “Racismo Linguístico”, obra que traz ao leitor as conexões entre língua e racismo.

Clique aqui -> https://amzn.to/3334z44 e baixe gratuitamente.

NICOLE KIDMAN + HBO = SUCESSO



Depois do sucesso de “Big Little Lies”, Nicole Kidman (que também foi premiadíssima pelo drama) retorna ao novo projeto de David E. Kelley (criador de BLL). No suspense “The Undoing”, a atriz vive uma terapeuta que precisa lidar com as reviravoltas em sua vida após seu marido ser acusado de assassinar uma mulher. Segredos, mentiras, traições, jogo de olhares e muita dúvida – aqueles ingredientes para um caldo delicioso de suspense. A minissérie ainda tá rolando, mas vale a pena conferir – o último episódio vai ao ar dia 29 deste mês.

Disponível na HBO GO

TERROR… MAS UM TERROR ESQUISITO



O nome? “Vestido Maldito.” Resumo da ópera: um vestido matador (literalmente). Dizer mais é estragar a experiência, mas já adianto que é um terror bem “diferentão”, então o aviso já está dado, kkkkkkk. Eu assumo que fiquei pensando sobre ele durante um bom tempo depois e ainda não decidi se gostei ou não, maaas… Vale conferir e tirar suas próprias impressões.

Disponível no Amazon Prime Video

FAROFINHA NATALINA NO PONTO

Ah, os meses de novembro e dezembro… Prato cheio pra quem ama o que eu chamo de “farofinhas natalinas”: filmes/séries despretensiosos, com os feriados de fim de ano como pano de fundo, onde os protagonistas geralmente aprendem valiosas lições e acabam com um novo amor prontinho pra começar o próximo ano, kkkkkk. “Dash & Lily” tem uma pegada mais young adult, mas é um exemplo do que pode vir de melhor nessa safra: tem humor, é ágil, os atores estão excelentes… Não foge de alguns clichês, claro, mas quem não adora ver uma história de descobertas da juventude junto com um pouquinho de confusão? 😛

Disponível na Netflix

PARA COLOCAR NA PLAYLIST



https://www.youtube.com/watch?v=DWH349RfD7E

