Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, estrela capa de revista

A primeira filha do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Chissomo, também conhecida como Titi, estrela a capa da edição de novembro da revista Harper’s Bazaar. A menina, de apenas 7 anos, foi a primeira a aparecer em cinco capas da revista. De acordo com Gagliasso, ela já pedia para participar como modelo.

“Chissomo sempre teve muita afinidade com as câmeras e pedia por isso já há algum tempo. A gente pensou muito e encontrou o time perfeito para isso. O resultado me deixou completamente extasiado pela potência que essas capas representam para a autoestima de tantas outras crianças pretas”, comentou o pai, ao compartilhar a capa da revista no Instagram.

PUBLICIDADE

Ewbank também compartilhou as fotos da filha nas redes sociais e a elogiou contando que ela convenceu a todos que era hora de participar: “Com seu jeitinho único, ela conseguiu nos convencer que era a hora desse ensaio. Concordamos e lá foi ela! Ela brincou, se divertiu, criou histórias e fez tudo o que quis”. [Capa: Reprodução/Instagram]

O ator, que já fez denúncias após ofensas raciais publicadas contra a filha, colocou como legenda de uma das fotos compartilhadas um trecho da letra da música ‘Menina Pretinha’, da rapper Mc Soffia, que fala sobre racismo e o orgulho da cor negra:

Vou me divertir enquanto sou pequena

Barbie é legal, mas eu prefiro a Makena africana

Como história de griô, sou negra e tenho orgulho da minha cor

Africana, como história de griô, sou negra e tenho orgulho da minha cor

Menina pretinha, exótica não é linda

Você não é bonitinha

Você é uma rainha

O meu cabelo é chapado, sem precisar de chapinha

Canto rap por amor, essa é minha linha

Sou criança, sou negra

Também sou resistência

Racismo aqui não, se não gostou, paciência

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários