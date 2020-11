TSE é alvo de tentativa de ataque hacker; Barroso diz que foi neutralizado

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foi alvo de tentativa de ataque hacker neste domingo (15.nov.2020).

A informação foi confirmada pelo presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso. Segundo o magistrado, a tentativa de invasão ocorreu no início da tarde, mas o ataque foi neutralizado.

“Sobre a questão do ataque, para falar a verdade, tive conhecimento recente porque aconteceu agora há pouco. Soube que foi neutralizado, que foi esta tentativa de simultaneamente ter uma grande quantidade de pessoas entrando para derrubar o sistema. Isso foi neutralizado pelo TSE com o auxílio das empresas de telefonia”, disse a jornalistas na sede do Tribunal.

O ministro informou que o TSE tem atuado de forma preventiva a ataques, com 1 sistema de defesa e realizando backups dos dados do sistema eleitoral.

Segundo o ministro, durante o processo em busca de garantir mais segurança ao sistema, 1 dos servidores teve de ser desligado –o que ocasionou instabilidade no e-Título.

“Tiramos 1 servidor da rede e fizemos o back-up de tudo que era importante como garantia de que se, por acaso, o sistema de defesa não funcionasse e houve a invasão, nós teríamos 1 servidor com todas as informações relevantes fora do sistema. Com esse servidor desligado, o servidor remanescente sofreu uma sobrecarga e apresentou uma instabilidade de 2, 3 dias atrás. E esse desligamento do 1º servidor, em medida significativa, afetou o desempenho ótimo do e-Título.”

Sobre a tentativa de ataque deste domingo (15.nov), Barroso disse que a origem foi de fora do Brasil: “Partiu muito provavelmente, quase certo, de outro país. Às vezes você recebe ataque de outro país e alguém daqui reivindica para levar o crédito”.

Apesar de o ministro dizer que houve apenas uma tentativa, 1 grupo que se intitula como CyberTeam expôs na internet uma série de informações internas do TSE. Não há indícios, contudo, de que qualquer atividade eleitoral tenha sido comprometida.

Os dados foram divulgados no Twitter. No entanto, já foram excluídos do perfil na rede social.

Segundo o grupo CyberTeam, a exposição das informações não tem necessariamente uma mensagem política e é apenas uma forma de fragilizar o Tribunal, que diz não ter sofrido ataque, e afirmar que os investimentos em cibersegurança do Estado brasileiro não estão surtindo os efeitos esperados.

O grupo disse ainda que não tem nada a ver com outros ataques de maior gravidade que afetaram recentemente o Poder Judiciário. Na semana passada, o sistema do STJ (Superior Tribunal de Justiça) ficou fora do ar devido a uma invasão.

Apesar de terem excluído as informações do Twitter, as publicações do grupo ainda permanecem no Facebook.



Eis a mensagem publicada pelo CyberTeam sobre a invasão ao sistema do TSE:

