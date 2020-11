Zayra Ayacha prepara lançamento da coleção Iasmyne Louise da Ótica Moderna

E-mail: [email protected]

Instagram: @jackiepinheiroac

Facebook: Jackie Pinheiro

Leo de Brito é empossado como deputado federal

O ato de posse do deputado federal Leo de Brito (PT/AC), foi realizado na sexta-feira, 6, em formato virtual, pela plataforma Zoom. A sessão plenária foi conduzida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O parlamentar escolheu a sede do Partido dos Trabalhadores, em Rio Branco, para acompanhar a sessão, junto a familiares e lideranças políticas.

Leo de Brito tem 41 anos, é advogado e professor de Direito da Universidade Federal do Acre. Foi deputado federal na legislatura passada (2015-2010), quando ocupou os cargos de vice-líder da Bancada e Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Em 2018, Leo de Brito obteve 14.881.

Marcelo Moura é o novo presidente da Acisa

Parabéns para o empresário Marcelo Moura, presidente do Grupo Recol, que foi eleito presidente da Associação Comercial do Acre – Acisa. Na foto, Moura com a esposa Maíra Martinello e seus filhos.

Encontro

Encontro animado dos jornalistas e cerimonialistas Macson Alves e Luciana Teixeira, nas agendas políticas realizadas no Juruá!

Ela merece!

Parabéns para a queridíssima radialista e colunista social Degeane Santos, aniversariante deste domingo, 8. As celebrações já iniciaram na sexta-feira, 6, com uma festa surpresa preparada pelos amigos da Rádio Líder Gazeta FM 93, sob a coordenação de sua grande amiga Martha Aguiar.

Parabéns

O aniversariante deste domingo, 8, é o professor Marcos Luís, que dá uma breve pausa em sua campanha de candidato à vereador de Rio Branco, para celebrar a data com familiares. Felicidades!

Happy day

Um dos queridos aniversariantes dessa semana foi o jornalista Ayres Rocha, âncora do Jornal do Acre – 2ª Edição. A celebração foi discreta, em razão da pandemia. Parabéns!

No Acre

O empresário Paulo de Tarso e sua esposa Fátima Nobre deixaram o Rio de Janeiro por uns dias para celebrarem o aniversário dele com a família, em Rio Branco, na sexta-feira, 6. O casal permanece na cidade por mais alguns dias.

Campanha

O farmacêutico Alexandre Thomazini está em plena campanha eleitoral, para tentar pela segunda vez uma vaga à Câmara Municipal de Rio Branco. Boa sorte!

Aniversariante

A influenciadora digital Ana Clara Campelo celebrou seu aniversário no dia 4, em Milão-Itália. Muito querida, ela passou o dia recendo homenagens de seguidores em suas redes sociais.

B-Day

A advogada Sabrina Bezerra de Souza comemora hoje, 8, mais um ano de vida. As celebrações são em família, com discrição, como pede o momento. Saúde e paz!

Mais um

Muitas felicidades e muitos anos de vida para o jornalista Ivan Cláudio, meu querido amigo e ex parceiro de televisão, na TV Rio Branco. Ele celebrará seu aniversário em família, no dia 9, em Salvador-Bahia, onde reside.

Via Verde Shopping funcionará em novo horário em novembro

Em virtude dos eventos sazonais que ocorrem nos dois últimos meses do ano, que consequentemente aumentam o fluxo de clientes, e levando em consideração que este ano estamos enfrentando um cenário diferente dos anteriores devido à pandemia do novo Coronavírus, a partir do mês de novembro o Via Verde Shopping funcionará em novo horário.

***

Sobre a mudança, o coordenador de Marketing do shopping, Vinícius Teixeira, diz que “o shopping volta ao seu horário normal pensando no bem-estar do cliente que agora tem mais tempo para fazer suas compras durante as datas comemorativas do fim de ano”. Além da mudança de horário, a entrada ‘A’ do shopping reabrirá a partir do dia 29 de outubro e no feriado do dia 2 de novembro, com horário de funcionamento das 10h às 22h. Aos domingos o horário é das 13h às 21h para lojas e quiosques e das 11h às 21h para os restaurantes e Praça de Alimentação

O Boticário ganha primeira versão Eau de Parfum de Floratta

As fãs de Floratta serão surpreendidas com o lançamento do primeiro Eau de Parfum da Marca, o Floratta Fleur Suprême. A maior marca de Perfumaria Feminina do Boticário e do Brasil cresce com a chegada desse lançamento que por ser um Eau de Parfum (EDP), apresenta maior concentração de matéria-prima e essência.

***

O lançamento traz uma das mais sofisticadas flores da perfumaria, a Ylang Ylang, conhecida também como a Flor do Amor. O resultado é uma fragrância marcante e de alta fixação, ideal para viver e se entregar a um amor arrebatador, sentindo essa sensação à flor da pele.

Floratta é sucesso de vendas

A marca Floratta é um sucesso de vendas – a cada minuto, 15 unidades são vendidas no Brasil. São 10 fragrâncias diferentes, inspiradas em mulheres românticas e decididas. Floratta Fleur Suprême concentra todos os atributos dessa marca vencedora. Além do olfativo potente, a embalagem sofisticada é inspirada em formato de flor e transforma o produto em um objeto de arte. Para completar o lançamento, a linha tem também o Creme Intenso Hidratante Desodorante Corporal, que hidrata, protege e perfuma a pele.

***

Para comunicar esse lançamento, o Boticário fez um movimento inédito e convocou mais de 200 colaboradores para uma corrente de amor. Os times envolvidos no desenvolvimento receberam seus produtos em primeira mão e indicaram amigos, familiares e formadores de opinião para serem presenteados com a fragrância. Foram mais de 600 pessoas que receberam em casa o produto e puderam conhecer o lançamento.

Beauty Week do Boticário coloca 500 produtos com descontos de até 50%

Economia não tem hora, nem lugar. Vale para abastecer o nécessaire ou garantir o estoque dos produtinhos mais amados. E o Boticário está atento a essa expectativa dos consumidores, ávidos pelas promoções típicas do final do ano. Por isso, a marca antecipa a Beauty Week com mais de 500 produtos com até 50% de desconto. O preço promocional vale para compras no site e demais canais digitais como aplicativo e WhatsApp, além de lojas físicas, entre os dias 02 e 29 de novembro.

***

Foram adotados protocolos rígidos de segurança para receber os consumidores nas lojas físicas, com uso de máscaras e álcool em gel, além da higienização constante do ambiente.

Ativador de emagrecimento: menos 15 cm de abdômen em 21 dias

Já chegou na Farmácia Vitória Régia o MITBurn®, um ativo natural, inovador e premium, proveniente da França, que contém compostos padronizados das folhas de oliva (ácido oleanólico, oleuropeína e polifenóis), capaz de melhorar os principais fatores de risco associados ao sobrepeso e obesidade: massa corporal, tecido adiposo, glicemia e insulina.

***

O ativo demonstrou ser eficaz em apenas 21 dias de uso, no qual os voluntários eliminaram em média 15 cm de circunferência abdominal e ao longo do estudo (90 dias) a média de perda de peso foi de 10,5 Kg por voluntário. MITBurn® aumenta a eficiência na queima de gordura sem apresentar nenhum efeito adverso. É considerado o ativo mais revolucionário no mercado. Para saber de mais dicas bacanas como essa siga o Instagram @farmacia_vitoriaregia ou peça informações pelos telefones (68) 99943-3634, 3224-2880 e 3224-2850.

Óculos com estilo e descontos em novembro

Neste mês de novembro tem show de ofertas na Ótica Moderna. Chegou o Black November Moderna, com promoções durante todo o mês. São descontos para que os clientes fiquem estilosos e com a visão perfeita. Acompanhe as redes sociais da ótica para não perder nenhum detalhe! Mais informações pelos telefones: (68) 99979-3535, 99904-3535 e 3223-0093. O Instagram é @oticamodernaacre.\

New Collection

E na quarta-feira, 11, às 19h, a empresária Zayra Ayache e sua equipe recebem na Ótica Moderna a imprensa e convidados para um coquetel de lançamento da nova coleção de óculos Iasmyne Louise.

Long bob

Corte long bob incrível feito pelo visagista capilar César Maia, do time do Salão Inove – Beleza & Bem-Estar. Para conhecer a equipe do salão e os serviços oferecidos siga o Instagram @salaoinoveac. Informações pelos telefones (68) 2102-2892 e 98105-0610. Para agendar seu horário ligue para (68) 98105-0610.

Tendência oriental

Sabe por que o quimono é um dos itens mais versáteis que podemos ter no guarda-roupa? Pelo fato de conseguirmos usá-lo de vários jeitos diferentes – como vestido, blusa, como um casaquinho ou até saída de praia. Basta se jogar na criatividade! Além disso, os modelos de tecidos mais levinhos são uma ótima pedida para turbinar o seu look de verão.

