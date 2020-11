Zé Maria mostra força e pode ser reconduzido à prefeitura de Porto Acre

Carreatas marcaram os atos de campanha nas cidades sede, vilas do V e do Incra

O candidato Zé Maria, mostrou muita força na reta de campanha. Carreatas marcaram os atos de campanha nas cidades sede, vilas do V e do Incra. Neste sábado, a coordenação de campanha prepara um encerramento em grande estilo.

“O povo de Porto Acre entendeu que o mais seguro é voltarmos para a condução do município onde fizemos um trabalho muito bom para o desenvolvimento na cidade e no campo” disse Zé Maria.

Na zona rural do município, onde Zé Maria é conhecido como o gestor que mais fez e recuperou ramais, o candidato do MDB tem forte apoio que pode consolidar seu projeto. Com apoio da deputada federal Vanda Milani e do deputado federal Flaviano Melo, o emedebista tem importantes soluções para áreas prioritárias.

“Já temos garantido recursos importantes para construção da ponte do Tocantins, pela deputada Vanda Milani e recursos de bancadas que vão nos ajudar e muito na recuperação de Porto Acre, inclusive nas vilas do V, Vila do Incra, Tocantins, Caquetá, todas as regionais” garantiu Zé Maria.

