Advogado perde irmã, pai e mãe para Covid-19 em menos de 20 dias

Além dele, a esposa e a filha do advogado também pegaram Covid-19 e estão em isolamento. No dia 28 de novembro, Luiz Rafael perdeu a irmã, Heloísa Rebouças, de 35 anos. Já no dia 5 de dezembro, o pai, Juarez Rebouças, também faleceu. O idoso nem chegou a ter conhecimento sobre a morte da filha, dias antes. No dia 17, a mãe do advogado, Maria Helena Rebouças, também faleceu.