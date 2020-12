Ana Hickmann desabafa sobre câncer do marido: “Situação mais difícil da nossa vida”

Ana Hickmann usou os stories do seu perfil do Instagram nesta terça-feira (15) para agradecer o carinho dos amigos e seguidores. Ela contou que o seu marido, Alexandre Corrêa, tem recebido muito apoio durante o tratamento contra um tumor em fase de metástase. Apesar do momento ser difícil, a modelo se mostrou otimista com a recuperação do marido.

“Eu preciso agradecer todo mundo. Todas as mensagens que eu e o Alê estamos recebendo no WhatsApp, nas redes sociais e no nosso YouTube. As mensagens, as muitas orações e energias positivas. Muito obrigada”, comentou a apresentadora do Hoje em Dia.

Ela não escondeu dos seus seguidores que sua família tem enfrentado um grande desafio, mas pediu para que todos continuem torcendo pelo marido. Ana demonstrou que acredita na recuperação de Alê, porque ele foi forte durante o tratamento.

“Ele está enfrentando a situação mais difícil da nossa vida. Nunca pensei que enfrentaríamos isso. Mas pela força e pela garra, ele vai vencer. Pela nossa fé, ele vai vencer. Pela torcida de vocês, ele já venceu”, completou.

Na última segunda-feira (14), Alexandre usou seu perfil do Instagram para conversar sobre o tratamento contra o câncer com os seguidores. Ele revelou que terá de usar uma sonda para se alimentar durante a quimioterapia.

“Infelizmente perdi muito mais peso, estou muito fraco, muito debilitado e vou ter que colocar sonda para poder me alimentar. Não estou mais conseguindo me alimentar. Vamos colocar uma sonda e depois faço até uma fotinha para vocês, mas não é o caso agora”, desabafou.

Marido de Ana Hickmann desabafa sobre câncer

Em novembro, o casal gravou um vídeo para o canal da contratada da Record, onde Alexandre fez um desabafo em torno da luta que tem travado contra o câncer na região do pescoço. Em determinado momento, ele contou que acabou passando por momentos delicados, chegando a achar que não iria resistir.

“Em março, eu estava com muita dor de garganta, um gânglio na região. Em maio fizemos uma punção, tiramos material pra biópsia. O material foi inconclusivo, e o doutor decidiu operar. Em outubro fomos pra mesa de cirurgia, foi um susto grande, porque o que saiu do pescoço era anormal. Voltei pro quarto e depois de quatro horas, uma artéria do meu pescoço rompeu. Por milagre não fui a óbito. E depois de dois dias veio o diagnóstico”, explicou.

