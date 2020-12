Ana Paula Arósio tem bomba de tiro na boca, rejeição a própria mãe e ódio mortal a Globo

Ana Paula Arósio ficou 10 anos sem pisar no Brasil

Muito se questiona o porque de Ana Paula Arósio decidir se afastar do Brasil, mesmo tendo tantas oportunidades de lucro e de trabalho aqui no país.

Há mais de 10 anos morando na Inglaterra com seu marido, o Cavaleiro Henrique, a atriz de 45 anos voltou recentemente à terras tupiniquins para a gravação de uma propaganda para o banco Santander, da qual lucrou a bagatela de 8 milhões de reais.

O valor exorbitante levanta o questionamento de quanto dinheiro Ana Paula Arósio estaria desperdiçando ao morar em terras estrangeiras. Entretanto é compreensível o afastamento da musa da mídia nacional após uma série de traumas no passado.

O primeiro deles foi o suicídio de seu noivo, Luiz Carlos Leonardo Tijurs, que se matou com um tiro na boca bem na frente da atriz, no apartamento que os dois dividiam no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista.

Após longos interrogatórios e períodos ininterruptos de gravação, a famosa decidiu que não queria mais esse tipo de vida.

Ana Paula Arósio abandonou a novela Insensato Coração (2011) da qual seria protagonista, na véspera do inicio das gravações, cortando de vez os laços com a Globo, demonstrando assim seu ódio contra a emissora carioca que perdia uma de suas maiores estrelas.

Não foi só a Globo que ficou para trás: a atriz cortou laços também com a mãe, Claudete Arósio, que afirmou em entrevista para o programa Balanço Geral, que não fala com a filha desde sua repentina mudança para a Europa:

“Não gostaria de falar sobre isso. É um assunto desagradável. [Tenho] Muita, muita saudade. Se eu dissesse que não batesse [saudade], estaria mentindo”.

Vale lembrar que Ana Paula Arósio não compareceu nem mesmo ao velório do próprio pai, que morreu em 2015. A ex-musa global parece mesmo querer distância de tudo que envolve sua vida passada no Brasil.

