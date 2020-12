Andressa Suita curte post sobre solteirice de Gusttavo Lima e internautas comentam

Andressa Suita assumiu o namoro com Gusttavo Lima em 2013, se casou com ele em 2015 e os dois tiveram filhos: Gabriel (3) e Samuel (2). O casal confirmou a separação em outubro de 2020 e o assunto tomou conta da web.

Numa publicação onde o cantor diz que está feliz sozinho, num rápido pronunciamento a Leo Dias, viu-se a curtida de Andressa no Instagram, mostrando que a ex-loira está atenta às novidades.

O famoso Amin Khader duvidou da afirmação: “Será?“. Teve mais outro a filosofar sobre essa fase de Gusttavo: “A solidão é um luxo que poucos conhecem“.

Citando uma música de Simone e Simaria, um seguidor do jornalista tirou sarro: “Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa, chora“.

Um internauta não curtiu a atitude desapegada do cantor: “O cara tem uma família linda e fala que está feliz sozinho… A velhice vai chegar e você se arrepender da família que abriu mão pra ser feliz sozinho“. Outro veio com uma teoria: “Ele que lute para achar outra por amor! Porque por interesse vai aparecer aos montes“.

Outro que reagiu ao assunto da separação foi Gusttavo Lima, que se esquivou de perguntas numa live show com Bruno e Marrone. “Eu fui padrinho do seu casamento (com Andressa), eu, Leonardo, agora você não quer que eu fale nada?“, perguntou Bruno. O divorciado rebateu: “Isso é live ou lavação de roupa suja?”

