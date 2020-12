Arasuper alerta que estelionatários estão aplicando golpes no AC usando o nome da rede

Estelionatários estão ligando para os clientes se passando por funcionário do Arasuper

A rede de supermercados Arasuper-AC fez um alerta aos clientes sobre um golpe envolvendo o nome da empresa. Conforme comunicado da empresa que recentemente lançou a promoção Cozinha Premiada, estelionatários estão ligando para os clientes se passando por funcionário do Arasuper e informando um suposto resultado do sorteio e pedindo dados pessoais.

“Esclarecemos que o Arasuper não solicita dados pessoais, bancários e tampouco pagamentos para retirada de brindes ou prêmios das campanhas promocionais realizadas pelas lojas”, diz comunicado.

A rede Arasuper esclarece que as informações como, data de sorteio e demais informações sobre a promoção em vigor podem ser consultadas no regulamento disponível nas lojas ou no site www.arasuper.com.br

