Artesanato de borracha acreana é destaque em semana de moda sustentável em SP

Flávia Amadeu brilha da Brasil Eco Fashion Week

A designer brasiliense Flávia Amadeu exibiu um desfile surpreendente em collab com a Comas São Paulo, na sexta-feira, 27, segundo dia da Brasil Eco Fashion Week. O evento foi transmitido ao vivo pelo Google Meet, devido à pandemia, mas quem quiser assistir aos shows basta acessar o no canal do Youtube da Brasil Eco Fashion Week – BEFW. Confira alguns dos melhores momentos! As fotos são da @agfotosite.

Luzes de Natal enfeitam a cidade e visitas podem ser feitas com total atenção às orientações de saúde

As famílias terão acesso a um ambiente mais lúdico. Para segurança de todos, é necessário a utilização de máscara facial e atenção aos protocolos de saúde. Já é tradição o acender as luzes de natal, na Praça da Revolução, no centro da capital rio-branquense. Este ano, mesmo em meio à pandemia, a prefeitura manteve a tradição e finalizou a instalação das luzes que ofertam um ambiente mais acolhedor, no período natalino.

A prefeitura, também, está com equipes preparando a iluminação de natal no Terminal Urbano, no portal do Tucumã, na Av. Getúlio Vargas – trecho entre a Rui Barbosa e Av. Brasil – e na entrada do Calçadão da Benjamin Constant.

Natal diferente

A “Vila do Papai Noel” é o cenário mais lúdico, onde os visitantes podem interagir em estruturas de casinhas, proporcional às crianças que terão uma experiência natalina diferente.

“A missão dada pela prefeita Socorro Neri, este ano, foi o de uma Natal mais alegre, onde o tema fosse esperança. Acreditamos que a população merece uma decoração mais ativa que traga alegria e esperança após esse ano marcado pela pandemia. Foi pensado para que não causasse aglomeração por isso não teremos a figura do Papai Noel este ano”, contou Ricardo Bártholo.

Reconhecimento

Cler Salomão, referência em sobrancelhas no Acre, esteve em São Paulo, no último dia 10 de novembro, onde recebeu, da Federação Brasileira de Profissionais de Beleza e Grupo Top Mérito Brasil, o prêmio Pinça Dourada, que confere à acreana o título ‘Destaque em 2020’. Com a nova premiação, Cler é reconhecida nacionalmente como a principal referência na área da micropigmentação de sobrancelhas da região Norte.

Ela merece!

Jalapão

O alto astral do colunista social Gigi Hanan em sua recente viagem ao Parque Estadual do Jalapão, em Tocantins, onde conheceu e ficou encantado com os fervedouros. Esse cenário da foto é o fervedouro Bela Vista. Uma viagem revigorante encantadora, segundo ele.

B-Day

A empresária e artesão Jô Braga celebrou seu aniversário no dia 25, somente com familiares, devido à pandemia. O que importa nesse momento é estar com saúde!

Happy birthday

Muitas felicidades e muitos anos de vida para o poetisa Edir Marques, aniversariante do dia 25. A data foi celebrada em família!

Celebração

A empresária Tehani Telles comemorou mais um ano de vida, entre familiares, no dia 26. Felicidades e paz!

Novo ciclo

Saúde e prosperidade para a modelo Ediane Caetano, em seu novo ciclo de vida, iniciado em 29 de novembro. Ele celebrou a data com discrição, como pede o momento. Parabéns!

Líder extrativista

Muitos anos de vida e muitas felicidades ao querido Aldeci Cerqueira Maia, o Nenzinho, líder extrativista da Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema, aniversariante do dia 30. Vale sempre recordar que ele foi o principal articulador pela mobilização comunitária para a criação da Resex, que possui mais de 750.000 hectares, a quinta maior do país. Por esse motivo, já recebeu diversos prêmios estaduais e nacionais pelo seu trabalho de preservação da cultura e do patrimônio ambiental.

Manu Gavassi é a nova musa de linha de maquiagem e esmaltes de Intense

As cores têm sido a tendência da vez em diversos segmentos e não à toa conquistou o mundo da maquiagem. Foi pensando nisso que o Boticário convidou a artista, influenciadora e queridinha da internet, Manu Gavassi, para assinar e participar do processo de criação de uma linha de Intense, trazendo muitas cores e originalidade para os produtos – a cara dela e da marca. Afinal, se tem uma coisa que o Boticário e Manu Gavassi sabem, é que uma make é capaz de traduzir a personalidade, e um look colorido transforma qualquer produção.

A linha Intense by Manu Gavassi é completamente moderna e divertida, e apresenta treze novos produtos com 16 cores diferentes! Da escolha das cores aos nomes dos produtos, Manu participou de todo o processo de cocriação com a marca. Os produtos desta collab são lápis duo, sombras, esmaltes e delineadores. Todos abusando de uma paleta de cores incrível!

Boticário lança série “Como ser antirracista”

Em parceria com a filósofa e escritora Djamila Ribeiro, o Boticário lança a série: “Como ser antirracista”. Em quatro diferentes episódios – de 5 a 7 minutos cada –, Djamila fala sobre práticas antirracistas para um mundo melhor. Autores negros reconhecidos são citados como referência no programa cocriado pela AlmapBBDO e pela Trace. Também responsável pela produção da série, a plataforma multimídia utiliza o entretenimento afro-urbano para conectar e capacitar a nova geração.

“Racismo Estrutural e Luta Antirracista”; “Branquitude e Privilégios”; “Subjetividades Negras” e “Feminismos e Masculinidades Negras” são os temas dos episódios. O projeto dá continuidade ao movimento pela equidade racial que a marca trouxe em 2020, em que aborda a temática na campanha de Natal, além de outras frentes como o apoio a representatividade racial como a apresentação do Prêmio Sim à Igualdade Racial, promovido pelo Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) em outubro.

Estreia

Há também iniciativas de sensibilização e treinamentos com colaboradores, e a conexão e cocriação de conteúdos com vozes relevantes como o ator Lázaro Ramos e influenciadores como Tia Má, Nathy Finanças, Família Quilombo e Ad Junior, entre outros. “Temos uma estratégia robusta em diversidade e vamos continuar firmes nessa construção, sabendo que ainda temos grandes desafios pela frente. Como a marca de beleza mais amada do Brasil* compreendemos que nosso papel é estimular e valorizar cada vez mais a pluralidade de pessoas”, comenta Alexandre Bouza, Head do Boticário.

“Como ser antirracista” estreou no dia 24, durante o programa Trace Trends, às 22h30, na RedeTV!. A cada terça-feira um episódio inédito será exibido no canal, além de disponibilizado também nas redes sociais da marca.

Olhos coloridos e delineados gráficos na linha Make B. Artist

O delineado gráfico e colorido é uma maneira super divertida de destacar os olhos e transparecer a autenticidade da maquiagem. A tendência que conquistou os influenciadores e celebridades por todo o mundo também chega ao Boticário com os lápis para olhos Make B. Artist.

A novidade está disponível em quatro cores vibrantes: orosa Excentric Pink, o azul Iconic Blue, o verde Epic Green e o laranja Rooftop Orange. Com textura cremosa e fórmula vegana, que desliza facilmente, os lápis possibilitam diferentes formas de aplicação, desde delineados gráficos com traços super precisos a esfumados coloridos, como uma sombra. Confira mais dicas de maquiagem e tutoriais no canal do Boticário no Youtube em youtube.com/desejosdemake e ainda mais informações sobre os produtos, linhas e temas diversos no blog Dicas de Beleza, no site do Boticário.

Carolina Ferraz testa e apresenta resultados reais da Base Protetora Make B. Hyaluronic

Uma rotina eficiente de skincare é fundamental no cuidado diário com a pele, por isso, o Boticário traz produtos cada vez mais eficientes e completos para potencializar esses cuidados e garantir resultados. A base líquida protetora Make B. Hyaluronic é um perfeito exemplo disso e, para comprovar sua eficácia, a marca convidou a atriz e apresentadora Carolina Ferraz para utilizar o produto por sete dias consecutivos e testar seus resultados.

O teste foi realizado por meio de um aparelho dermatológico, Visia Canfield, que indica a qualidade da pele nos seguintes aspectos: manchas, rugas e manchas UVs. A ação foi toda gravada e repercutida no Instagram do Boticário e da atriz em uma websérie com dois episódios: um para mostrar os resultados já no primeiro dia de uso e outro no sétimo dia. Carolina Ferraz destacou suas impressões: “Eu usei a base todos os dias e fiquei tão impressionada com os resultados”. Além de aprovar o produto, ela adorou a textura e efeito da base na pele e ressaltou: “As pessoas nem percebiam que eu estava maquiada. Tinha uma integração da base com a pele que deixou um efeito muito natural”.

Quer saber os resultados reais?

No primeiro dia, a pele da Carolina Ferraz foi avaliada sem o produto e, só após esse resultado, a base Make B. Hyaluronic foi aplicada. Já nesse dia houve melhora significativa na pele da atriz. No aparelho dermatológico utilizado, quanto maior a porcentagem, melhor é a qualidade da pele e, depois da aplicação da base, as manchas as manchas melhoraram do índice 53% para 85%, as rugas de 45 para 48% e as manchas UVs de 96 para 99%, que já é quase perfeita. Após apenas 7 dias usando a base Make B. Hyaluronic, os resultados foram os seguintes: em relação ao primeiro dia de uso, as manchas melhoraram do índice de 85% para 90%, as rugas tiveram uma melhora de 48% para 85%, e as manchas UVs permaneceram em 99%.

Por trás das câmeras: representatividade na campanha de Natal do Boticário

Com um filme emocionante, a campanha de Natal do Boticário quer incluir um tema importante nas conversas de amor e afeto, muito frequentes nessa época do ano. Um menino não se vê representado nos natais ao longo de sua infância, e muda a história da própria família ao encarnar um Papai Noel negro para os filhos.

A proposta da marca de beleza mais amada pelos brasileiros é contribuir para uma reflexão necessária, dentro e fora das telas. O combate ao racismo e a luta pela equidade racial devem ser atitudes o ano todo, mas o Boticário escolheu a data mais importante do varejo para mobilizar a sociedade. E começou com esse movimento dentro de casa. No making of do filme, atores, diretores, equipe técnica e de produção contam mais sobre a experiência de dividir o set de filmagem sobre a representatividade e o espaço social que todos têm direito de ocupar. E como ações simples são tão transformadoras. Emocione-se também nos bastidores.

Assista o making of!

Olha elaaa!!

A artista acreana Danah Costa @apenasdanah está no site da revista Capricho, em uma matéria sobre as tendências lançadas na edição virtual comemorativa dos 25 anos do São Paulo Fashion Week. O look usado por ela é da marca Handred, na tendência patchwork. Para ver a matéria e a foto acesse o link https://capricho.abril.com.br/moda/6-tendencias-de-moda-que-foram-destaque-na-sao-paulo-fashion-week-2020

O verão pede óculos solares

E por falar em verão, os óculos de sol são acessórios indispensáveis na temporada quente. São necessários e também muito conferem muito estilo para quem os usa. Por isso, a nossa dica em óculos com armações e lentes estilosas são da Ótica Moderna. A loja fica localizada na rua Floriano Peixoto, 379, Centro, em frente à rotatória (loja da esquina). Confira as opções no Instagram @oticamodernaacre. Informações através dos fones (68) 99979-3535, 99904-3535 e 3223-0093.

Pele sempre hidratada e saudável

Para manter a pele hidratada e saudável no verão, a dica dessa semana são as águas thermais WNF, ricas em sais minerais de origem vegetal. Elas podem ser encontradas na Farmácia Vitória Régia, nas versões 200ml (R$ 50,00) e de bolsa, de 60ml (R$ 22,00). Para saber de mais dicas bacanas como essa siga o Instagram @farmacia_vitoriaregia ou peça informações pelos telefones (68) 99943-3634, 3224-2880 e 3224-2850.

Um bom Chanel

Um corte de cabelos no estilo Chanel é um clássico que exige precisão e leveza. E também uma boa dose de irreverência de quem pretende usá-lo. Ousadia, estilo e beleza são atributos da artista Iana Sarquis e por isso mesmo ela mudou o visual e passou a usar um corte Chanel, muito bem executado pelo mago das tesouras César Maia, do Salão Inove – Beleza & Bem-Estar. Ficou perfeito! Para conhecer a equipe do salão e os serviços oferecidos siga o Instagram @salaoinoveac. Informações pelos telefones (68) 2102-2892 e 98105-0610. Para agendar seu horário ligue para (68) 98105-0610.

