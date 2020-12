Avó agarra arma de assaltante e implora para suspeito não fazer nada com netos

Aos policiais, a avó contou que estava em seu quarto deitada, juntamente com os netos, quando ouviu barulhos dentro da casa. Ao levantar para ver, percebeu que havia um suspeito dentro do imóvel da família.

Nesse momento o assaltante abriu a porta do quarto e entrou no cômodo, segurando uma arma de fogo. Temendo pela vida da família, a professora agarrou a arma e pedia ‘pelo amor de Deus’ para não fazer nada com seus netos e com ela.