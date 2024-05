Inscrições para o Encceja 2024 estão abertas: Saiba como participar

As inscrições para o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) já estão disponíveis e podem ser realizadas até o dia 2 de junho através do site oficial http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/.

O processo é gratuito e exige apenas informações básicas como CPF, data de nascimento, e-mail, telefone para contato, além da indicação da unidade da federação e do município onde o candidato deseja realizar a prova, bem como o nível de ensino desejado para a certificação.

No Acre, o Encceja será aplicado em quatro cidades: Rio Branco, Brasileia, Feijó e Cruzeiro do Sul. Os candidatos que necessitam de atendimento especializado devem indicar suas necessidades no ato da inscrição, podendo solicitar recursos como prova em braile, tradutor-intérprete em Libras, prova com letra ampliada, entre outros.

Uma novidade para este ano é a ampliação dos recursos de acessibilidade, visando garantir uma participação inclusiva no exame. Serão disponibilizados diversos recursos, como tempo adicional, calculadora, sala de fácil acesso, entre outros.

Para participar do Encceja voltado ao ensino fundamental, o candidato deve ter no mínimo 15 anos até a data da prova. Já para o ensino médio, a idade mínima é de 18 anos completos.

A aplicação das provas está prevista para o dia 27 de agosto, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O Encceja é destinado a jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade escolar e desejam obter o certificado de conclusão.

O resultado do exame será divulgado no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), onde os candidatos poderão acessar suas notas utilizando o número do CPF e a senha criada durante o processo de inscrição.