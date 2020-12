Barca zarpando? Flamengo aceita proposta e pode vencer atacante Lincoln

O clube recebeu uma proposta do Pafos, clube do Chipre, por 75% dos direitos do atacante, de acordo com o site Globo Esporte. Porém, o time carioca deve aguardar um contato com Dínamo de Kiev, que também tem interesse no atleta, mas aguarda uma definição para saber se jogará a Liga Europa.

Lincoln tem 19 anos e já disputou 64 partidas pelo clube carioca, marcando oito gols. O jogador foi considerado uma grande promessa das categorias de base do time, mas nos últimos dois anos perdeu espaço, não teve grandes atuações com a camisa rubro-negra e caiu no desgosto da torcida.