Biblioteca do Juruá é destaque nacional na promoção do empoderamento digital

A notícia foi dada à coordenadora Milena Pinheiro em um vídeo institucional parabenizando pelo projeto realizado. “O desafio foi enorme, pois concorremos com bibliotecas de âmbito nacional, com recursos e condições melhores que a nossa. Realizamos todas as etapas e o objetivo de envolver nossos jovens no processo foi alcançado, colocando-nos como a 4ª biblioteca que mais promoveu o empoderamento digital. Orgulho nos define”, relatou.

A Padre Trindade recebeu como prêmio um retroprojetor, que irá auxiliar nas demandas locais. Para a coordenadora local da Secretaria de Educação, Ruth Bernardino, o prêmio é um reconhecimento do trabalho feito pela equipe da biblioteca e motivo de orgulho para a população. “O espaço não deve ser visto como um mero depósito de livros, mas como um lugar de movimento, que incentiva a imaginação e novas práticas, tanto de leitura, como social”, avaliou.

Sobre a Recode Bibliotecas

Com o objetivo de promover o empoderamento digital e fortalecer as habilidades dos profissionais de bibliotecas, com acesso público em todo o Brasil, o programa Recode Bibliotecas tem o desafio de ampliar oportunidades de jovens em situação de vulnerabilidade social por meio do uso qualificado e consciente da tecnologia, e está alinhado ao Plano Nacional do Livro e Leitura.

A ONG Recode foi fundada há 25 anos e está presente em nove países, com 1.152 centros de empoderamento digital, e já atingiu mais de 1,752 milhão de pessoas. Atua em parceria com centros comunitários, escolas públicas e bibliotecas que utilizam sua metodologia para desenvolver nos jovens habilidades digitais e competências socioemocionais, estimulando o protagonismo e o potencial da nova geração como agentes de transformação social.