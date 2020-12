Cinema a céu aberto é opção de lazer em Rio Branco a partir deste sábado

Projeto do Cine Teatro Recreio vai exibir filmes no calçadão da Gameleira, na beira do Rio Acre

O Cine Teatro Recreio retoma suas atividades neste sábado (19) com uma sessão de cinema a céu aberto no calçadão da Gameleira, na beira do Rio Acre. O filme exibido será “Três Verões”, da diretora brasileira Sandra Kogut. A classificação indicativa é livre e a exibição é gratuita.

O coordenador do projeto, Marcelo Cordero, explica que serão disponibilizados somente 50 cadeiras, com distanciamento garantido, como medida de contenção do coronavírus. O uso de máscara é obrigatório aos espectadores e haverá ainda álcool em gel.

“A ideia é oportunizar ao rio-branquense um momento de arte e cultura com o melhor da cinematografia”, afirma Cordero.

O projeto de cinema a céu aberto acontece sempre aos sábados, até 23 de janeiro, por meio da Lei Aldir Blanc. Todas as sessões serão gratuitas.

Confira a sinopse do filme:

A cada verão, entre Natal e Ano Novo, o casal Edgar e Marta recebe amigos e família na sua mansão espetacular à beira mar. Em 2015 tudo parece ir bem, mas em 2016 a mesma festa é cancelada. O que acontece com aqueles que gravitam em torno dos ricos e poderosos quando a vida deles desmorona? Através do olhar de uma empregada e de um velho patriarca, ambos vítimas do sonho neoliberal, vemos um retrato do Brasil contemporâneo, imediatamente antes de 2018.

