Comitê no AC altera forma de contabilizar óbitos por covid para manter região no vermelho

A edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (7) destaca uma mudança na quantidade de novos óbitos por coronavírus para definição do nível de emergência no Acre.

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 pediu a alteração. Se em 7 dias a quantidade de óbitos for maior que 40, a região deve ficar no nível de emergência (vermelha).

Se o índice de mortes provocadas pela doença em uma semana variar entre 31 e 40, o Acre deve permanecer no vermelho.

De acordo com o documento, se em sete dias o número de mortes oscilar entre 15 e 30, o nível será de alerta, representado pela cor laranja.

Só é possível a cor amarela se o número de óbitos ficar entre 3 e 13 no prazo de 7 dias.

Para avançar para o nível verde, o Acre deve registrar apenas 2 mortes em 7 dias.

Entre o dia 29 de novembro e 6 de dezembro, o estado registrou 9 mortes pela doença – o que deixa o estado na cor amarela.

