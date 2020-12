Cura de Fátima Bernardes e futuro de Bolsonaro na presidência: As previsões para 2021

O que será que o futuro reserva para os famosos em 2021? De Silvio Santos a Jair Bolsonaro, o bruxo Edu Scarfon, fez previsões para vários nomes do meio

O que será que o futuro reserva para os famosos em 2021? De Silvio Santos a Jair Bolsonaro, o bruxo Edu Scarfon, à pedido do NaTelinha, fez previsões para vários nomes do meio. Scarfon foi o grande campeão do reality Os Paranormais, quadro do Domingo Legal exibido no final de 2014 no SBT, causando grande impacto por desvendar crimes e tendo uma leitura certeira dos fatos ocorridos. Na época, o paranormal faturou R$ 50 mil em barras de ouro.

Segundo Scarfon, a apresentadora da Globo, Fátima Bernardes, pode esperar por uma boa notícia: a da cura. As previsões alertam que ela não terá uma vida profissional fácil, mas sua vida espiritual ficará fortalecida. Além disso, tudo caminhará bem no âmbito familiar e no relacionamento afetivo.

O dono do SBT terá a retomada de trabalho em 2021, ainda que levando em consideração alguns fatores como restrições por conta da idade e pandemia. Além de exercer seu lado empresário e dono de televisão, retornará a função que mais gosta: a de animador de auditório. Embora exista dificuldade em fazer como queria, o fato é que Silvio Santos deve novamente animar nossos domingos.

Xuxa, de acordo com as previsões, também promete ter um ano agitado e um 2021 repleto de desafios. E positivos. O bruxo garante que ela não cairá no ostracismo ou sairá dos holofotes, mas haverá desentendimentos ou rusgas que vão acabar se tornando público. O que será que mais vem por aí?

Confira essas e outras previsões para 2021 feitas por Edu Scarfon:

Silvio Santos

Um ano de retomada do trabalho! Mas haverá a necessidade de ajustes sobre a maneira como isso ocorrerá, levando em consideração uma série de fatores, como a saúde do apresentador e as restrições que são comuns em decorrência não só da pandemia, mas da sua idade e ritmo. Apesar da sua sede de trabalho, tudo será bem pensado e com cautela. Ainda assim, ele se dedicará às atividades nos dois âmbitos, o da estratégia, com suas tentativas e criações, exercendo o lado empresário e de dono de emissora de TV, mas também fará um retorno à função que mais gosta, a de animador. Notará certa dificuldade para fazer como gostaria e terá de ceder e se adaptar a maneiras diferentes das que tem praticado nos últimos anos.

As pessoas a sua volta estarão protegendo-o mais, de modo que pouca coisa tende a vazar a respeito da vida do apresentador e de seu real estado de saúde, que vai aspirar cuidados no próximo ano. Está propenso a passar por um problema neste âmbito. É importante ressaltar que esta retomada dele à TV não será algo fácil e pode ter outra pausa ao longo do ano devido às dificuldades que se farão presentes. Quanto à sua emissora há uma previsão de ações com o intuito de revigorar e fortalecê-la novamente. Isto só não foi colocado em prática ainda por razões óbvias. Aguarda-se o momento certo para fazê-lo! Mas vai surtir ótimos resultados para o canal em 2021.

Xuxa

O ano promete ser agitado para a Xuxa. Há uma série de compromissos, novos começos e recomeços esperando por ela. Para sua carreira será um ano de desafios, mas positivo. De forma alguma ela cairá no ostracismo ou sairá dos holofotes. Segue bastante ativa no novo ano e com muitos projetos. No entanto, tudo isso pode demorar um pouco para se desenrolar, dando uma ideia falsa de que ela está parada. Vai levar um tempinho para que essas novidades sejam lançadas. Mas neste interim, ela estará desenhando seus projetos, planejando-os e se esforçando para que sejam bem sucedidos.

Algo importante de ser dito é que nos últimos anos, ela optou por não usar máscaras e tem sido ela mesma sempre. Suas declarações polêmicas e jeito de ser tendem a repercutir bastante no novo ano. O que estará fazendo bem a sua saúde, inclusive emocional. Ela não engole mais desaforos ou o que lhe faz mal. Isso está fazendo bem para ela e embora o público não esperasse esse tipo de postura da artista, cada vez mais, tende a se identificar com ela. No entanto, por outro lado, também há previsão de novos desentendimentos ou rusgas com oponentes que acaba tornando-se algo público.

Neymar Jr.

O espírito jovial do jogador e sua predileção por curtir a vida, ainda virão à tona em circunstâncias inusitadas no novo ano, mas nada que o atrapalhe ou soe como escândalo. Ele está no retorno de Saturno pela astrologia, fase delicada que vivemos geralmente entre 27 e 28 anos. Neste período somos cobrados pelo planeta que fala de responsabilidade e estrutura. Perceba quantos artistas de sucesso tiveram um ponto final nesta fase da vida pela falta de ponderação e equilíbrio internos. É preciso agir de forma focada, revelando esforço, disciplina e dedicação. Ações que sejam opostas a isto podem ser fatais no retorno de Saturno. Mas no caso do Neymar, ele estará mais cuidadoso e consciente!

Fátima Bernardes

Apesar do incômodo enfrentado no âmbito da saúde (câncer no útero), a apresentadora estará saudável, recuperada e frente às suas atividades nas manhãs da TV Globo. Não será um ano fácil quando se fala em vida profissional. Mas apesar dos diversos aspectos desafiadores, ela conseguirá zelar por seu espaço, defendendo-o bem e investindo no factual. As últimas experiências vividas deixaram-na mais forte do ponto de vista espiritual. Sua força interior, bem como a maneira de ver a vida e lidar com os acontecimentos do dia a dia tendem a ser diferentes daqui pra frente.

Ela está entrando num período propício para ao seu modo, espiritualizar-se mais. O ano de 2021 trará este convite para muita gente e ela certamente crescerá bastante neste sentido, entendendo a dinâmica de muita coisa coisas e encontrando explicações para os fatos vividos. Tudo estará em ordem no âmbito familiar, tanto no relacionamento afetivo, como na relação com os filhos que estarão em busca de seus objetivos e sonhos. Haverá orgulho para ela com relação às posturas, conduta e realizações dos filhos.

Jair Bolsonaro

O presidente segue com suas funções ao longo de 2021. Estará saudável e como já disse em outras ocasiões, vai até o final, terminando o seu mandato. A opinião sobre a sua conduta segue bem dividida em nosso país. Embora muitos não suportem sua forma de ser e se agir, há aqueles que o admiram e o bolsonarismo não estará enfraquecido. Apesar dos atos e falas que vira e mexe despertam revolta em muitos, seu governo terá um período com um pouco mais de estabilidade. Num determinado momento da trajetória, ele percebeu que como governante estava enfraquecendo, aprendeu a jogar de forma política, conquistando apoios, que lhe deram um pouco mais de força. Manterá essa maneira de lidar com o ofício!

Um dos grandes problemas que se manterão recorrentes no novo ano é que, ao invés de olhar para as questões emergenciais com mais empatia, ele seguirá em ataques desnecessários, demonstrando perder tempo com questões menos importantes. Apesar de seguir firme no próximo ano, um novo cenário político começa a se desenhar para a próxima disputa presidencial e ele se deparará com um opositor capaz de tirá-lo de Brasília.

Marina Ruy Barbosa

A atriz se mantém consagrada por seu profissionalismo e talento. Será sondada para novos trabalhos. Oportunidades não faltarão para ela, que estará com a imagem super em alta. Sobre o seu casamento, ainda circulará inúmeros boatos a respeito. Sua discrição sempre deixará as pessoas na dúvida a respeito de tais rumores. Conflitos na relação, basta que tenhamos uma, que eles existirão. Mas há ali, energia, flexibilidade e o esforço necessário para cultivar o relacionamento. Ela segue casada em 2021.

Bruna Marquezine

A saúde da atriz estará fortalecida em 2021, bem como a vida profissional dela. Terá alguma oportunidade que lhe renderá destaque novamente. Trata-se de um ano muito positivo para mostrar a que veio, quando se fala de trabalho. O conselho do tarô para ela inclusive, ressalta esta necessidade de voltar-se mais à carreira, refletindo sobre as oportunidades, o que vale se dedicar, caminhos a serem explorados, etc. Será uma no muito positivo no que tange trabalho, tanto na linha da atuação, como em ações de publicidade. Além disso, o ano será bem favorável para que ela conheça pessoas novas, estabeleça relações de amizades, contatos profissionais, atraindo pouco a pouco o novo para a sua vida.

Em uma palavra poderia definir que o ano da Bruna Marquezine é de renovação. Pela astrologia, podemos notar favorecimentos para ela que é leonina! Afinal o Sol, astro que governa o signo dela, estará regendo os primeiros meses do novo ano. Além desse favorecimento, existem outros que trazem indícios positivos para leoninos e outros signos fixos em 2021. Ela estará muito bem do ponto de vista emocional, cultivando a serenidade e a autoconfiança. Nada irá desestabilizá-la!

Angélica

A apresentadora terá um ano positivo quando se fala de saúde e trabalho. Não sofrerá incômodos a este respeito! No que se refere ao trabalho, inclusive, ela estará em harmonia e num bom momento. Em seu programa atual, ela pode desempenhar diferentes habilidades que desenvolveu ao longo da vida artística e ao mesmo tempo transmitir uma mensagem mais profunda às pessoas. Não se trata apenas de entretenimento! Mas de alguma forma, ela sabe que está contribuindo com o processo de desenvolvimento pessoal do público, o que lhe traz certa realização. O programa segue dando frutos e bons resultados! Mas deverá passar por ajustes, que trarão resultados ainda melhores.

O que pode preocupá-la um pouco mais está relacionado com a vida pessoal, aspectos atrelados ao futuro, mudanças que começam a se desenhar, projetos e a vida familiar. No decorrer do ano ela tende a sentir que as circunstâncias estarão empurrando-a para o “olho do furacão”. Isso pode trazer um pouco de preocupação e diminuir bastante a sua paz interior. No entanto, a discrição, o jeito reservado quanto à vida pessoal e sua forma de conduzir as coisas farão com que, muitos desses aspectos vividos, ainda não sejam notados pelas pessoas. Eles começam a operar internamente ao longo do ano. Mas aqueles que estão mais próximos da apresentadora tendem a se deparar com uma Angélica mais reflexiva e até mesmo preocupada.

Anitta

No âmbito amoroso, ela segue solteira por um tempo ou em relações que não se fortalecem o suficiente. Apesar desta liberdade e independência estarem fazendo bem a ela, num determinado momento de 2021, a artista tende a se empolgar um pouco mais, com uma pessoa com quem poderá assumir algum tipo de relacionamento. Ainda falando do campo afetivo, Anitta irá viver uma história com uma pessoa de fama internacional. Isso aumentará significativamente o interesse da mídia mundial com relação a ela, intensificando as buscas e o interesse por ela, bem como seu status de celebridade. No entanto esta é uma previsão que tende a levar um pouco mais de tempo para se consolidar. Não se trata de algo que vem a público no próximo ano, mas considerando ainda uns 2 anos à frente.

Falando de carreira, ela segue com a imagem fortalecida e bem ativa, tanto nacional como internacionalmente. Apesar de 2020 ter sido um ano de grandes polêmicas, atritos e comentários negativos a seu respeito, daqui pra frente, além do seu talento inquestionável e de novos sucessos que serão lançados, as pessoas comentarão bastante sobre a sua generosidade. Ela tende a fazer o bem para muita gente, apoiando as pessoas e se envolvendo em causas sociais. Com a fama cada vez maior, as excentricidades também virão à tona.

