De erros no Photoshop a nudes: veja lista de ‘vergonhas’ dos famosos em 2020

4. MC Mirella com um dedo a menos em foto

Outra celebridade que cometeu uma gafe devido a um erro de edição no Photoshop foi MC Mirella. Na foto publicada no Instagram da funkeira, sua mão direita aparece com apenas quatro dedos, deixando claro que houve um erro ao tratar a imagem com o software.

MC Mirella aparece com um dedo a menos na mão — Foto: Reprodução/Instagram

5. Perlla é acusada de exagerar no Photoshop

Parece que a edição das fotos foi mesmo uma questão difícil entre os famosos em 2020. Em uma sequência de imagens postadas por Perlla numa propaganda para uma loja de roupas, seus fãs detectaram um exagero no uso do Photoshop. O rosto da cantora parecia estar plastificado, como comentaram alguns seguidores. As fotos que causaram a polêmica foram deletadas da rede social da funkeira.

Cantora é acusada de exagerar no Photoshop e apaga as fotos que causaram polêmica em sua rede social — Foto: Reprodução/Instagram

6. Marcela McGowan erra marca em publi post

Marcela McGowan, ex-participante do BBB 20, cometeu uma grande gafe que chamou a atenção de muitos internautas. A médica fez um post publicitário de uma pizzaria em seu Instagram Stories, mas se enganou e acabou marcando a empresa concorrente. Depois do acontecido, Marcela se desculpou, alegando ser uma “péssima blogueira”, e prometeu se esforçar para estar mais presente nas redes sociais.

Ex-BBB se confunde e marca o concorrente em publipost no Instagram — Foto: Reprodução/Instagram

7. Mulher de Fábio Porchat passa de toalha em live

humor e O apresentador Fábio Porchat também ganhou repercussão recentemente. Isso porque sua esposa, Nataly Mega, passou de toalha enquanto o humorista fazia uma live no Instagram com o político Guilherme Boulos. O episódio viralizou, e foi noticiado por veículos de comunicação em vários países. Apesar da gafe, o apresentador levou a situação com bom humor e compartilhou o caso no feed com os seguidores.

Mulher de Fábio Porchat passa de toalha em live e ganha repercussão internacional — Foto: Reprodução/Instagram

8. Carlos Bertolazzi mostra nude em post de publicidade

O chef de cozinha e apresentador Carlos Bertolazzi postou um nude sem querer. Ao fazer uma postagem patrocinada para uma marca de pizzas no Stories, o chef deixou aparecer seu próprio órgão sexual. Logo em seguida, Bertolazzi apagou a publicação, mas alguns seguidores conseguiram registrar a gafe por meio de prints.