Fã de Simone pede calcinha velha da cantora e ela responde: “Cria juízo”

A cantora Simone, da dupla com Simaria, interagiu com seus seguidores e fãs no Instagram e se deparou com um pedido inusitado.

Um admirador da sertaneja pediu que a artista lhe dessa uma calcinha velha: “Me dá uma calcinha sua”, pediu a pessoa.

Sempre muito brincalhona, Simone respondeu: “Vou te dar vergonha nessa cara véia. Cria juízo, beção. Calçolas véias deixa aqui só para mim”.

