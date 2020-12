Foragido da Justiça e comparsas são presos após vários roubos em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Combate a Roubos e Extorsões (Decore) prendeu na manhã desta quarta-feira (9) por força de mandado judicial, S. A. Da S. Vulgo “Gaspar” identificado no caso do Lar Ester.

Ele cortou a tornozeleira eletrônica da pena que estava cumprindo de um caso de roubo ocorrido em 2015 e que foi preso em 2016.

Com ele, ainda foi encontrado o celular da vítima. Ha época, havia sido preso em uma oficina na rua Rio de Janeiro, bairro Floresta.

Em diligência contínua, também conseguimos recuperar uma aparelhagem de som automotivo e outro celular que teria sido roubado de uma residência de um Policial Militar.

Além do preso, mais três pessoas foram detidas e prestaram depoimento onde confessaram a participação efetiva nos roubos.

O acusado, vulgo “Gaspar” prestou depoimento cumprindo procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.

